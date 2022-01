Pará recebe primeiras doses da vacina anticovid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Na madrugada desta sexta-feira (14), o Pará recebeu os primeiros imunizantes anticovi destinados a crianças de 5 a 11 anos residentes no Estado. A remessa enviada pelo Ministério de Saúde, com 62.300 doses pediátricas do imunizante da Pfizer, foi descarregada no Aeroporto Internacional de Belém.

Pelo Twitter, o governadort Helder Barbalho anunciou o desembarque:

Conforme as informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a distribuição dessa remessa para os Centros Regionais de Saúde será feita em até 48 horas por via terrestre, aérea e fluvial, mediante logística organizada pela pasta, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que leva os imunizantes às regiões mais distantes da capital.

(Pedro Guerreiro / Agência Para)

Dos Centros Regionais de Saúde, a distribuição das doses aos municípios segue de acordo com o quantitativo populacional de crianças em cada município. No Pará, 1.021.778 crianças de 5 a 11 anos estão aptas à vacinação contra a covid-19. Segundo as orientações da Divisão de Imunizações da Sespa, as gestões municipais são responsáveis pela dinâmica de aplicação das doses, que estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

As vacinas pediátricas estão incluídas no plano de operacionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A recomendação principal é que a criança deve ser levada aos postos de vacinação pelos pais ou responsáveis, ou levar uma autorização por escrito. O esquema vacinal inclui duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. Os que completarem 12 anos de idade no intervalo entre as doses podem prosseguir com o fluxo de aplicação da segunda dose normalmente.

O imunizante tem dosagem e composição diferentes das utilizadas na dose para maiores de 12 anos. A vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 ml - o equivalente a 10 microgramas. A tampa do frasco da vacina tem a cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças aos postos de vacinação.

(Pedro Guerreiro / Agência Para)

A Sespa informou também que, entre as demais recomendações às secretarias Municipais de Saúde, a vacinação de crianças requer um ambiente específico, acolhedor e seguro, separado da vacinação de adultos. As Unidades Básicas de Saúde também devem evitar que a vacina contra a Covid-19 seja administrada junto com outras vacinas do calendário infantil. As demais vacinas podem ser administradas em um intervalo de 15 dias. Não é recomendável, ainda, que a vacinação infantil seja em postos na modalidade drive thru.

O secretário de Estado de Saúde Pública em exercício, Ariel Sampaio, destacou a importância do início da vacinação para a faixa etária de 5 a 11 anos. "A vacinação de crianças é uma medida essencial, sobretudo nessa época em que elas estão retornando às aulas. As aplicações contribuirão para minimizar o agravamento da doença e para a redução da circulação do vírus. A expectativa é que os municípios vacinem o maior número possível de crianças", disse Ariel Sampaio