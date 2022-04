Máscaras em Belém: Edmilson rebate Defensoria e pede que deixem a Prefeitura trabalhar

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, subiu o tom ao comentar a recomendação da Defensoria Pública do Estado (DPE) sobre uso de máscaras contra a covid-19. O órgão havia recomendado que a obrigatoriedade do uso do item fosse relaxada, assim como já ocorreu em todas as outras capitais. Belém é a única que ainda mantém a restrição. Na manhã desta segunda (11), ele informou que vai ter uma nova reunião sobre o assunto ainda nesta semana.

VEJA MAIS

Para Edmilson, a DPE ultrapassou limites institucionais e pediu que a Defensoria deixasse "a prefeitura trabalhar". Ele embasou o argumento de que ainda não há como liberar as máscaras com o novo lockdown na China, que volta a sofrer com a covid-19 após um perído experimentando o relaxamento de medidas de prevenção contra a pandemia.

"Que história é essa de dar datas e prazos a prefeitos ou prefeitura? Cada um dentro do seu papel. Sejamos responsáveis" - Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém

"As pessoas precisam saber seu limite institucional. Se não tem competência para cobrar, não cobre. Eu sou o maior defensor das instituições. Quando se tentou tirar o poder do Ministério Público, com a emenda 37, viajei o país dizendo 'não mexam com o Ministério Público'. Mas eu sou prefeito e professor. Eu tenho atividades específicas. A Defensoria abusou porque sabe que essa ação já foi julgada no STF e não tem autoridade para tebntar criminzalizar governos. Que história é essa de dar datas e prazos a prefeitos ou prefeitura? Cada um dentro do seu papel. Sejamos responsáveis", declarou Edmilson.