Belém é a única capital onde ainda é obrigatório o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados

Belém é a única capital brasileira onde ainda é obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos. É o que mostrou levantamento feito pelo jornal Hoje, da Rede Globo, e divulgado nesta sexta-feira (8). Na sexta-feira, o noticiário divulgou que o Brasil teve 253 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. E que o total de óbitos chegou a 661.035 vítimas da doença desde o começo da pandemia, em 2020.

De quarta para quinta-feira foram mais de 28 mil novos casos novos e o total, até aqui, passa de 30 milhões. A média de casos está em queda. A queda é de 34%, com 21.188 casos por dia. E a média de morte também está em redução de 33%, com 168 óbitos por dia.

Os dados foram atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa junto com as secretarias estaduais de Saúde. Ainda segundo o Jornal Hoje, quase todas as capitais já flexibilizaram o uso de máscaras.

O uso está liberado em ambientes abertos e fechados em 23 capitais:

São Paulo

Rio de Janeiro

Vitória

Curitiba

Florianópolis

Porto Alegre

Aracaju

João Pessoa

Maceió

Natal

Salvador (em Salvador continua obrigatório o uso de máscara em bares e lanchonetes e shoppings)

São Luís

Teresina

Boa Vista

Macapá

Manaus

Palmas

Porto Velho

Rio branco

Brasília

Goiânia

Campo Grande

Cuiabá

Em apenas três capitais o uso está liberado só em ambientes abertos

Belo Horizonte

Fortaleza

Recife

Em apenas uma capital o uso de máscara é obrigatório em ambientes abertos e fechados:

Belém

VEJA MAIS

Obrigatoriedade do uso da máscara é medida de prevenção, diz Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informa que segue mantendo a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital, como medida de prevenção à covid-19. A Sesma reitera que a medida será reavaliada ao longo deste mês de abril.

Apesar da liberação do uso de máscaras em locais abertos pelo governo do Estado e do avanço da cobertura vacinal (82% com as duas doses na capital), a Sesma avalia que a medida ainda se faz necessária, para conter o avanço do coronavírus.

Ainda segundo a Sesma, o atual cenário de evidentes melhoras não exclui a possibilidade de uma nova onda de infecções, como, aliás, tem ocorrido na China e em vários países europeus. Além disso, a capital encontra-se em pleno inverno amazônico quando à disseminação de outras síndromes respiratórias é frequente.

Portanto, por uma questão de cautela, diz a prefeitura, a manutenção do uso de máscaras neste momento se constitui na última barreira à disseminação da covid-19 na nossa sociedade. Mais que recomendável, é necessária.

A Sesma reforça que segue monitorando, por meio de uma equipe técnica, a situação da pandemia na capital e que ainda não foi notificada quanto à recomendação da Defensoria Pública do Estado (DPE). A Defensoria Pública do Estado do Pará recomendou, nesta quinta-feira (07), que a Prefeitura de Belém desobrigue o uso de máscaras faciais em locais públicos.