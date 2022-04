Belém mantém uso obrigatório de máscaras de proteção

O uso de máscaras de proteção em ambientes fechados e abertos segue em Belém de forma obrigatória. O comunicado foi feito na noite da última sexta-feira (08), por meio Agência Belém. Mais cedo, na sexta, a prefeitura já tinha divulgado essa nota à imprensa, após um posicionamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, que recomendou, na quinta-feira (07), que a Prefeitura de Belém desobrigue o uso de máscaras faciais em locais públicos.

VEJA MAIS:

Confira a nota da Prefeitura de Belém na íntegra:

"A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informa que segue mantendo a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital, como medida de prevenção à covid-19. A Sesma reitera que a medida será reavaliada ao longo deste mês de abril.

Apesar da liberação do uso de máscaras em locais abertos pelo governo do Estado e do avanço da cobertura vacinal (82% com as duas doses na capital), a Sesma avalia que a medida ainda se faz necessária, para conter o avanço do coronavírus.

O atual cenário de evidentes melhoras não exclui a possibilidade de uma nova onda de infecções, como, aliás, tem ocorrido na China e em vários países europeus.

Além disso, a capital encontra-se em pleno inverno amazônico quando à disseminação de outras síndromes respiratórias é frequente.

Portanto, por uma questão de cautela, a manutenção do uso de máscaras neste momento se constitui na última barreira à disseminação da covid-19 na nossa sociedade. Mais que recomendável, é necessária.

A Sesma reforça que segue monitorando, por meio de uma equipe técnica, a situação da pandemia na capital e que ainda não foi notificada quanto à recomendação da Defensoria Pública do Estado (DPE).".

Recomendação da Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Estado do Pará recomendou, na quinta-feira (07), que a Prefeitura de Belém desobrigue o uso de máscaras faciais em locais públicos, uma vez que não recebeu resposta a respeito da primeira requisição, que solicita o embasamento científico que mantém a decisão da Prefeitura - decreto que contraria o Governo do Estado e coloca Belém como a única capital brasileira a exigir a utilização obrigatória de máscaras em ambientes abertos, mesmo que as outras vinte e cinco, mais o Distrito Federal, tenham liberado o uso.