Marituba vai liberar uso de máscara contra covid-19 em locais abertos

Em Marituba, os cidadãos vão poder transitar sem o uso de máscara contra covid-19 em locais abertos já nesta terça-feira (29). A Prefeitura Municipal informou, nesta segunda-feira (28), que "irá cumprir o Decreto do Governo do Estado e também flexibilizará o uso de máscara em locais abertos no município". O Governo anunciou a medida ainda na tarde desta segunda.

VEJA MAIS

"O uso de máscara continuará a ser obrigatório em locais fechados, como escolas, templos religiosos, ginásios, transporte coletivo e outros. A Prefeitura de Marituba também explica que a decisão foi tomada após a análise de dados atualizados sobre a pandemia no município: mais de 70% da população está com esquema vacinal completo, a ocupação de leitos de UTI e de enfermarias permanece com taxa zero", completa a nota da gestão municipal.