Cúpula da Amazônia: turistas conhecem Belém com movimentação atípica

Na manhã desta terça-feira (08), no primeiro dia da Cúpula da Amazônia, em Belém, um grande fluxo foi registrado em vários pontos da cidade. O trânsito ficou bem mais intenso em trecho próximo ao Hangar, onde o evento internacional é realizado com a presença de representantes de países amazônicos. Turistas e ambulantes comentaram as impressões que tiveram diante dessa movimentação atípica.

A presença de pessoas de várias cidades e países foi o que mais chamou atenção do agricultor familiar Jacinto Férias da Cruz, de 55 anos, que é natural de Paragominas. Ele participou do encontro Diálogos Amazônicos e, junto com um grupo de amigos, tirou alguns dias para conhecer as belezas de Belém.

“Aproveitamos para conhecer um pouco de Belém e as áreas turísticas. Fomos no Ver-o-Peso, na Casa das Onze Janelas, Catedral da Sé e muito mais. Visitar tudo isso é identificar a cara da Amazônia e as riquezas. Passamos três dias aqui e foi uma maravilha. Pretendemos retornar e já estamos nos preparando para isso. Conhecemos muitas pessoas de outros estados e países, fizemos amizades. Isso nos deu um incentivo para voltarmos quando chegar a COP de 2025”, declara Jacinto.

Jacinto Cruz (Reprodução: Carmem Helena)

Para ele, essa também foi uma oportunidade das pessoas de sua cidade conhecerem um pouco da cultura que existe aqui. “Às vezes a gente tem isso aqui e não valoriza, não consegue enxergar. Quando vemos esses pontos famosos, conseguimos ver a história do Pará. Levamos a juventude para conhecer, é a primeira vez deles aqui e todos ficaram encantados”, relatou.

Matilde Pacheco (Reprodução: Carmem Helena)

Outra turista que está de passagem por Belém e notou a movimentação devido aos eventos da Cúpula da Amazônia foi a professora universitária Matilde Pacheco. Ela é de Sevilla, na Espanha, e ficou impressionada com o número de pessoas desde que desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém.

“Estive aqui em Belém há 19 anos e achei tudo muito mudo. Fico feliz que daqui estão saindo tantos projetos para preservação, principalmente com esse evento da Cúpula. Desde que cheguei ao aeroporto vi muita informação, pessoas e dança em diversos locais. Quando passamos de carro, vimos gente de diversas culturas e polícia na rua”, conta Matilde.

Benefícios no comércio

Edinelson Costa de Nazaré (Reprodução: Carmem Helena)

O grande fluxo de pessoas na cidade também deve trazer lucro para os vendedores ambulantes que vivem do comércio na capital paraense. Edinelson Costa de Nazaré é um desse autônomos que espera uma renda extra durante os dias em que a Cúpula da Amazônia estiver ocorrendo na cidade.

“A gente que é ambulante espera que as vendas cresçam a partir de hoje. Até agora ainda não deu para sentir muita diferença, mas eu acho que enquanto o evento estiver acontecendo vai dar mais lucro. Os turistas começaram a aparecer agora. Depois do evento, talvez eles venham para essa área de turismo. Eu sempre costumo faturar quando tem esse tipo de evento, igual acontece no Círio. Os turistas compram muito por aqui”, explica Edinelson.