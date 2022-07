Pontos turísticos são opção de lazer para quem ficou na cidade no terceiro domingo de julho

Neste domingo, 17, terceiro fim de semana de julho, o dia não foi de praia para todo mundo, mas isso não significa que, para quem ficou na cidade, não houve descanso e lazer. Muitas pessoas que precisaram ou decidiram ficar em Belém no dia de folga, aproveitaram a manhã de sol em pontos turísticos da capital paraense, como o Complexo Ver-o-Rio e a Praça Batista Campos.

O casal Raimunda Farias e Helder Santos decidiu levar os filhos, Samuel, de um ano de idade, e João Miguel, de quatro anos, para uma manhã de lazer na Praça Batista Campos. A família aproveitou a tranquilidade do ambiente arborizado para que Samuel pudesse treinar os primeiros passos.

“Com dois bebês pequenos, sendo o menor de um ano, é complicado sair da cidade e enfrentar tumulto. A nossa opção é sempre áreas abertas, como a praça, até porque é mais seguro, por causa da covid-19. E pro Samuel, que está aprendendo a andar, é melhor ainda, porque ele não para”, diz Raimunda.

Samuel, de um ano de idade, treinava os primeiros passos na Praça Batista Campos. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Helder, por sua vez, conta que não teria como planejar uma viagem durante o mês de julho porque, diferente de Raimunda, ele ainda não está de férias: “Para ela viajar sozinha com os meninos seria muito complicado. Então viemos, em família, para a praça, porque a gente gosta mais de tranquilidade”.

Enquanto o pequeno Samuel aprendia a andar, a estudante Heloísa Wanzeler aproveitava a praça para aprender a pedalar. Ela e o pai, Éder Wanzeler, tiraram o dia para se divertir com a bicicleta: “Teve um tempo que eu andava de bicicleta, mas depois eu desaprendi. Hoje a gente separou um tempo para treinar. Além disso, é um tempo que a gente passa fora do celular, então é bem legal”, comenta Heloísa.

Ver-o-Rio estava na rota de quem queria evitar o trânsito

No Ver-o-Rio, a família Souza aproveitou a oportunidade para escapar do tumulto e da movimentação nas estradas e nas praias. “Quando, na semana, a gente consegue andar em Belém com um trânsito desse? Fluindo normalmente? Por isso a gente prefere evitar a aglomeração dos balneários, o engarrafamento no trânsito e ficar nessa tranquilidade”, comentou o autônomo Antônio Souza, que reservou o dia para passear com o filho, Gabriel, e a amiga Joely Souza, que moram em Manaus e estão de passagem por Belém.

A opção de passeio da família Souza foi o recém-reformado Complexo Ver-o-Rio. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Joely comenta que permanecer na cidade também proporciona opções de lazer, com a vantagem de ambientes confortáveis e trajetos menos cansativos. “A cidade também oferece pontos turísticos muito atraentes e hoje resolvemos conhecê-los melhor, já que nós somos de Manaus. A gente ainda não teve a oportunidade de conhecer todos os lugares, mas fomos na Estação das Docas e foi sensacional. Aqui, no Ver-o-Rio, eu estou achando um lugar muito bom para a família, é bem legal”.

A bancária Cláudia Cabral e o empresário Fábio Gomes também escolheram o Ver-o-Rio como local de passeio para eles e os pets, Nikita e Jully. Fábio diz que não tinha condições de viajar no momento, devido às responsabilidades a cumprir em Belém.

Ver-o-Rio foi alternativa de lazer para o casal e seus pets. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Já Cláudia conta que, para quem tem pouco tempo de folga, passeios mais próximos são opções para descansar melhor: “Eu só tenho folga no sábado e no domingo. Então, viajar, às vezes, é muito cansativo. Se eu tivesse mais dias de folga seria melhor. Por isso, ficar na cidade, com menos gente, é mais fácil chegar nos lugares, ser bem atendido e aproveitar o tempo para descansar”, comenta Cláudia.