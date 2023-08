Cúpula da Amazônia: tudo sobre o primeiro dia do evento que reúne chefes de Estado em Belém

A Cúpula da Amazônia, uma das mais expressivas reuniões de chefes de Estado dos países amazônicos, começou nesta terça-feira (8) em Belém. As atividades foram abertas às 9h, com a reunião dos representantes dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica, e continuam durante a tarde.

O evento internacional não era realizado há 14 anos, e conta com uma vasta programação que vai até esta quarta-feira (9), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Entre os chefes de Estado presentes no encontro estão a presidente do Peru, Dina Boluarte; presidente da Bolívia, Luís Arce; presidente da Colômbia, Gustavo Petro; e o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Belém nesta segunda-feira (7) para liderar o encontro, após passar o final de semana em Santarém, no Pará. Também participaram o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), sua esposa, Daniela Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan (MDB). Veja a foto:

Primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, à esquerda, e o governador Helder Barbalho (MDB) ao lado da vice-governadora Hana Ghassan (MDB) (Igor Mota / O Liberal)

VEJA MAIS:

Alguns presidentes dos países amazônicos não compareceram, mas enviaram representantes: presidente do Equador, Guillermo Lasso; do Suriname, Chan Santokhi; e da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente Lula ainda convidou o presidente francês, Emmanuel Macron, para participar da Cúpula como representante da Guiana Francesa, mas ele decidiu não viajar para Belém.

Agenda

Os países citados integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), formando o único bloco socioambiental da América Latina, criado no ano de 1978. Além dos países da região, o governo brasileiro convidou mais sete nações.

Os chefes de Estado e governadores que fazem parte dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica participaram uma reunião pautada nas diretrizes que deverão nortear o evento, considerada a maior iniciativa ambiental do governo federal no ano de 2023.

VEJA MAIS:

A OTCA já vem discutindo temas que devem compor a Declaração de Belém, como será chamado o comunicado final da Cúpula. Na pauta, há desde o debate sobre o desmatamento ilegal, passando pelo combate ao crime organizado no território amazônico até as estratégias de produção sustentáveis.

De acordo com o governo federal, na quarta-feira haverá um encontro expandido com países convidados e organismos internacionais (como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Banco dos Brics).

Presidente em Belém

O presidente Lula teve um dia intenso na última segunda-feira (7). Pelo twitter, ele informou que esteve reunido com a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), María Alexandra Moreira López, para dialogar sobre as expectativas para a Cúpula da Amazônia. “Também falamos da cooperação dos países da região para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirmou.

Lula também se encontrou com a presidenta do Peru, Dina Boularte. “Conversamos sobre a cooperação entre nossos países. Assuntos que iremos aprofundar com os outros seis países da conferência que compartilham a floresta”.

“Amanhã começa a Cúpula da Amazônia. Estamos trabalhando para ser um momento de virada na região para um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo, protegendo as florestas e, ao mesmo tempo, melhorando a vida de quem mora na Amazônia. Boa noite e até amanhã”, registrou o presidente da República do Brasil, já em terras paraenses.

Veja a programação da Cúpula da Amazônia

Terça-feira (8) – Hangar Centro de Convenções

7h – As vias de acesso ao Hangar, local do evento, serão bloqueadas às 7h para a chegada das autoridades, e reabertas apenas após o início das reuniões

8h25 – Chegada das delegações

9h – Reunião dos Chefes de Estado e de Governo dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica

13h30 – Almoço dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica

15h – Debate Geral dos Chefes de Estado e de Governo dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica

Local: Hangar Centro de Convenções, Auditório Central

Quarta-feira (9) – Hangar Centro de Convenções

7h – As vias de acesso ao local do evento serão bloqueadas às 7h para a chegada das autoridades, e reabertas apenas após o início das reuniões

8h – Chegada das delegações

9h45 – Reunião dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica e convidados

11h10 – Debate Geral entre os países convidados

13h – Almoço dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica e convidados

13h30 – Declaração à Imprensa.