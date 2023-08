Espetáculo cultural marca presença do maior navio da Marinha do Brasil em Belém

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) promove o "Parada Após o Pôr do Sol" nesta segunda-feira (07), às 20h, no Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, que está ancorado pela primeira vez no Porto de Belém-PA. O evento conta com projeções de imagens e sons no maior navio de guerra da América Latina, além das apresentações das Bandas Marcial e Sinfônica do CFN, juntamente com uma performance do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa. Váras autoridades estão presentes ao evento.

Tradicionalmente realizado na histórica Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, a "Parada Após o Pôr do Sol" será realizada a bordo do NAM Atlântico pela primeira vez, em homenagem à Cúpula da Amazônia. O evento celebra todos os países participantes da Cúpula e a riqueza da região amazônica.

A "Parada Após o Pôr do Sol" conta com uma superestrutura de luz e som, incluindo projeções mapeadas, telões e salvas de canhões históricos, além de desfiles de tropas e viaturas blindadas. O evento busca relembrar momentos significativos da história do Brasil desde o Descobrimento em 1500, que contribuíram para a formação do povo brasileiro.

Segurança na Cúpula da Amazônia

Além disso, o NAM Atlântico desempenhará um papel crucial na segurança da Cúpula da Amazônia, que reunirá presidentes e representantes de todos os países amazônicos em Belém nos dias 8 e 9 de agosto. O navio, com suas imponentes dimensões de 208 metros de comprimento e 31,7 metros de largura, estará aberto à visitação pública gratuita no dia 9 de agosto, das 9h às 15h, com acesso pelo portão 17.

Em celebração ao Bicentenário da Adesão do Pará à Independência do Brasil, a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais se apresentará gratuitamente no Centro de Convenções Centenário Assembleia de Deus, em Belém, no dia 10 de agosto, às 19h.

Durante todo o mês de agosto, os militares da Banda de Música, da Banda Marcial e do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa do CFN se apresentarão gratuitamente em outras cidades como Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Vitória-ES, nos dias 13, 15, 19 e 22 de agosto, respectivamente, levando a música e o espetáculo para diferentes regiões do país.