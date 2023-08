Cúpula da Amazônia: confira as vias que serão interditadas provisoriamente em Belém

Algumas interdições no trânsito de Belém foram confirmadas para terça (8) e quarta-feira (9), durante a realização da Cúpula da Amazônia, que será realizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), as mudanças atingirão as avenidas Duque de Caxias, Dr. Freitas e Brigadeiro Protásio. A Semob informou que vai monitorar o trânsito com o apoio da Guarda Municipal de Belém (GMB), junto aos demais órgãos da Segurança Pública estadual e federal, como Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.

Interdições de vias

Serão interditadas para os veículos, a partir da meia-noite desta terça-feira (8) até o final do evento, na quarta-feira (9), os seguintes trechos das já citadas vias:

• Av. Duque de Caxias, no sentido Av. Dr. Freitas/Trav. Alferes Costa;

• Av. Brigadeiro Protásio, nos dois sentidos;

• Av. Dr. Freitas, no sentido Av. Almirante Barroso/Av. Visconde de Inhaúma, incluindo os retornos e no sentido Av. Visconde de Inhaúma/Av. Duque de Caxias; e

• Passagem Numa Pinto, no acesso da Av. Duque de Caxias.

O acesso dos moradores se dará somente pela Avenida Romulo Maiorana. Agentes de trânsito da Semob, da GMB e dos demais órgãos de segurança pública estarão no entorno do Hangar para garantir o bloqueio, monitoramento e orientação dos moradores das áreas interditadas, condutores e pedestres.

Rotas Alternativas

A Semob indica as vias que podem servir de opção para os condutores: avenidas João Paulo II, Marquês de Herval, Pedro Miranda e Pedro Álvares Cabral, que são paralelas à avenida Duque de Caxias.

Também podem servir de rota alternativa as avenidas Tavares Bastos, travessas Lomas Valentinas, Angustura, Mauriti, Estrella, Vileta e Humaitá, que são paralelas às avenidas Júlio César e Dr. Freitas.