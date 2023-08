Belém recebe exposição com artesanato Juruna e Arara, com entrada franca

A história e o artesanato dos povos indígenas Juruna e Arara, do Xingu, poderá ser conhecida e visitada por meio da exposição "Juruna e Arara: Terra, Água e Vida na Volta Grande do Xingu", que chega a Belém e estará disponível para visitação a partir de hoje, 9, até o dia 13 de agosto, no Espaço São José Liberto, com entrada gratuita.

VEJA MAIS

A exposição tem curadoria dos designers Idanise Hamoy e Renato Imbroisi e está na sua segunda edição reunindo 22 artesãos indígenas, de 11 aldeias indígenas, que levam suas peças em miçangas, tecidos estampados e outros artefatos com a marca dos grafismos característicos das duas etnia, além de pintura corporal feita no local pelos próprios indígenas. A feira chega a capital paraense, por meio do Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI), pelo consórcio Norte Energia.

Idanise Hamoy, curadora da exposição, destaca que a exposição é uma oportunidade para conhecer a arte, cultura e tradições passadas de geração a geração, além de adquirir peças feitas pelos artesãos. “Cada peça reflete a identidade e a história ancestral dos Juruna e dos Arara, sendo uma forma de valorizar e apoiar suas comunidades. Esperamos que os visitantes mergulhem nessa experiência enriquecedora, apreciando a diversidade cultural e valorizando a importância da preservação da rica herança dos povos originários”, avalia Hamoy.

Além do artesanato, os participantes poderão conhecer a vida, inclusive, mais informações sobre a preservação da Terra Indígena Paquiçamba, onde os Juruna habitam em seis aldeias, da Área Indígena Juruna do Km 17 com uma aldeia e uma Reserva Indígena, e da Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu, com suas quatro aldeias.

A mostra conta com as fotografias de Walda Marques, que passou duas semanas na Volta Grande do Xingu acompanhando o cotidiano das etnias Arara e Juruna. "Eles fazem artesanato gráfico. Brincos, pulseiras, muitos tecidos. Eu fui lá em janeiro deste ano, para registrar os momentos para a exposição e catálogo, captar a vida deles na Volta Grande, onde são 11 aldeias. Eu passei 11 dias, foi uma emoção.", disse.

Para a artista, acompanhar de perto a produção do artesanato e o modo como esses artesãos trabalham e vivem foi importante. Por isso, deixa um recado para o público paraense apreciar a exposição. "Neste trabalho terão 8 fotos. As demais fotos vão para o catálogo que irá apresentar as peças Juruna e Arara e outras exposições. Fizemos bastantes fotos, foi uma experiência muito interessante, foi uma grande troca e grande aprendizado. Foi uma honra, essa riqueza cultural. São muito sábios", destacou.

"Nós que vivemos aqui na Amazônia temos que nos aprofundar nas nossas raízes, conhecer a nossa cultura, de onde viemos. Importante valorizar. E valorizar o que tem a nossa terra e procurar que aqui no nosso estado é cheio de riquezas, culturalmente falando, de música, de arte, de comida. Temos que dar valor a nossa cultura. E essa exposição está mostrando peças lindas, vale a pena conhecer as etnias Arara e Juruna, que vivem na Volta Grande do Xingu", concluiu.

A exposição "Juruna e Arara: Terra, Água e Vida na Volta Grande do Xingu" terá visitação gratuita até o próximo domingo, 13, das 10h às 18h.

Serviço

Exposição Juruna e Arara: Terra, Água e Vida na Volta Grande do Xingu

Abertura: 08/08 às 18h.

Visitação: 09 a 13/08, das 10h às 18h.

Local: Espaço São José Liberto - Belém.

Entrada franca.