Cúpula da Amazônia: confira as mudanças nas rotas de ônibus em Belém

A interdição nas imediações do Hangar - Centro de Convenções e Feira da Amazônia para a realização da Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9 de agosto, afetou o itinerário de 11 linhas ônibus, que circulam na área interditada, nas avenidas Duque de Caxias (no sentido Av. Doutor Freitas/Trav. Alferes Costa) e Doutor Freitas (no sentido Av. Almirante Barroso/Av. Visconde de Inhaúma, incluindo os retornos, e no sentido Av. Visconde de Inhaúma/Av. Duque de Caxias).

Em decorrência disso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o desvio provisório dos itinerários de linhas de ônibus, que trafegam na área interditada, nos dois dias de evento. A medida passou a valer a partir de zero hora desta terça-feira, 8, até o término do evento, na quarta-feira, dia 9.

Orientação

Agentes de Transporte da Semob, nos dois dias, orientam os motoristas de ônibus quanto aos desvios das linhas. Para isso, estão posicionados nas avenidas Doutor Freitas e Lomas Valentinas, ambas no cruzamento com a Av. Visconde de Inhaúma, na Trav. Angustura com a Av. Marquês de Herval e na Angustura com a avenida Rômulo Maiorana.

Veja como ficam os itinerários

Nesses dois dias de evento, o itinerário das linhas será desviado provisoriamente, no trecho em questão, da seguinte forma:

A linha 305 (UFPA-Icoaraci) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Trav. Angustura, Av. Marquês de Herval, a destino. Já no sentido Centro - Bairro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 321 (UFPA-Cidade Nova VI) fará: Sentido Centro - Bairro: ... Av. Almirante Barroso, Trav. Angustura, Av. Rômulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 441 (Ceasa-Felipe Patroni) fará: Sentido Centro - Bairro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 442 (Ceasa-Ver-o-Peso) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Almirante Barroso, Retorno na Praça São Cristóvão, Av. Júlio César, Av. Pedro Álvares Cabral, a destino.

A linha 546 (Sacramenta-Nazaré /Via Pedro Álvares Cabral) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Almirante Barroso, Av. Júlio César, Av. Pedro Álvares Cabral, a destino. Já no sentido centro-bairro fará : ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, Av. Almirante Barroso, a destino.

A linha 546 (Sacramenta-Nazaré /Via Pedro Miranda) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Almirante Barroso, Trav. Angustura, Av. Pedro Miranda, a destino. E no sentido centro-bairro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, Av. Almirante Barroso, a destino.

A linha 631 (Marex -Ver-O-Peso) fará: Sentido Centro - Bairro: ... Trav. Mauriti, Av. Marquês de Herval, Av. Dr. Freitas, a destino.

A linha 643 (Pratinha-UFPA) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Trav. Alferes Costa, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino. Sentido Centro - Bairro: ... Trav. Angustura, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Alferes Costa, a destino.

A linha 860 (Tapanã-UFPA) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino. Sentido Centro - Bairro: ... Trav. Angustura, Av. Marquês de Herval, Av. Dr. Freitas, a destino.

A linha 908 (Paar-Ceasa) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Dr. Freitas, Av. Visconde de Inhaúma, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

Sentido Centro - Bairro: ... Av. João Paulo II, Trav. Angustura, Av. Marquês de Herval,

Av. Dr. Freitas, a destino.

A linha 999 (Curuçambá-UFPA) fará: Sentido Bairro - Centro: ... Av. Almirante Barroso, Trav. Angustura, Av. Rômulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.