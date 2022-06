Mais de 300 casais participam de casamento comunitário no Mangueirinho nesta sexta

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém, abre as portas nesta sexta-feira (10) para celebrar o enlace de 320 casais no casamento comunitário realizado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), por meio do projeto "Bem Casado Pará". O evento terá início às 8h, na arena localizada na Avenida Augusto Montenegro. A celebração será destinada somente aos casais e familiares convidados.

O projeto de cidadania "Bem Casado Pará" começou desde 2022 e é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Somente na região metropolitana de Belém, a estimativa é oferecer mil casamentos em parceria com a Associação Esperança do Ananin. A ação também objetiva atender outras regiões do estado, sendo quinhentos residentes na região sudeste e outros quinhentos no oeste paraense.

A previsão é da realização de casamentos nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu, no sudoeste do Estado; Breves e Portel, no Marajó, e Xinguara e Rio Maria, no sul do Pará.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)