Casamento Lula e Janja: Saiba como vai ser o vestido de noiva, presente de estilista

O casamento do ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, será realizado na próxima quarta-feira (18). O vestido de noiva de Janja tem levantado curiosidade de internautas por todo o Brasil.

Os seguidores da estilista Helô Rocha, autora da peça, têm enviado perguntas via redes sociais sempre que uma postagem é feita pela profissional. Helô, como é conhecida, despista quando publica alguma foto de detalhe dos bordados que servem de inspiração para suas criações. O modelo criado para a socióloga, de acordo com informações já divulgadas, é longo, de organza à base de seda, na cor off white. Atualmente, um vestido de noiva assinado por Helô pode ultrapassar o valor de R$ 250 mil.

Helô tem despertado curiosidade nas redes sociais (Reproducao/ Instagram)

A estilista ficou conhecida após assinar vestidos para pessoas famosas, como Mariana Goldfarb, Ísis Valverde e Preta Gil. No entanto, foi através de Bela Gil que Janja a conheceu.

Criada no Rio Grande do Norte, Helô utilizou no vestido os bordados de Seridó, parte da cultura do estado nordestino. A produção é a principal fonte de Timbaúba do Batista, município cuja a Associação de Bordadeiras possui, hoje, 800 bordadeiras.