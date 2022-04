Ex-presidente Lula e Janja vão se casar no próximo mês, afirma colunista

Em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM, de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (7), o ex-presidente Lula (PT) confirmou que vai se casar com a socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, em maio. A cerimônia, que está sendo programada para a segundo quinzena do mês, vai acontecer num espaço de festas em São Paulo e será restrita a familiares e convidados do círculo íntimo dos dois. As informações foram divulgadas pelo colunista Igor Gadelha, do Jornal Metrópoles.

“Eu confio tanto no Brasil, que aos 76 anos de idade eu vou casar. Porque eu amo a pessoa que eu vou casar e porque eu amo meu país. E sobretudo porque eu amo esse povo, porque esse povo é responsável por tudo o que aconteceu na minha vida”, declarou o ex-presidente, durante a entrevista.

O mês foi escolhido por Janja, pois foi em maio de 2019, quando Lula ainda estava preso em Curitiba, que o relacionamento dos dois foi anunciado publicamente.

Porém, segundo petistas, por uma questão de agenda, existe uma pequena chance do casamento ser transferido para a primeira semana de junho, também na capital paulista.