Linhas de ônibus que circulam pela Av. Tamandaré têm rota desviada; veja o que muda

A partir desta quarta-feira (11), as linhas de ônibus que trafegam pela Avenida Almirante Tamandaré, entre a Av. 16 de Novembro e a travessa Padre Eutiquio, no bairro da Cidade Velha, em Belém, terão seus itinerários alterados temporariamente. Agora, o trajeto vai seguir pela Av. 16 de Novembro / Conselheiro Furtado / Roberto Camelier / Rua dos Tamoios / Padre Eutíquio / Rua Gama Abreu, a destino.

A alteração foi divulgada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que informou que o motivo é a interdição parcial da via, para a realização de obra do governo do Estado. O desvio temporário dos itinerários seguirá até o término da obra existente no local.

Nova Tamandaré

O projeto visa integrar o canal à cidade, proporcionando um maior contato da população com a água, resgatando a importância da Avenida Tamandaré para a comunidade, com a construção de espaços de convivência. Serão 8 quiosques, jardins de chuva, áreas contemplativas, espaço para eventos, ciclovias, playground, espaço pet, academia ao ar livre, urbanização da Praça Onze de Junho e a construção da Praça do Terminal.O canal da Avenida Tamandaré tem cerca de 1,4 quilômetro de extensão.

Na área serão executados 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de quatro passarelas e construção de uma subestação com cinco comportas, para controlar o fluxo das marés no canal. A obra tem investimento de R$ 154.268.278,50, realizado via Governo do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).