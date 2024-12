Trânsito terá mudança para avanço das obras da Nova Tamandaré a partir desta terça-feira (10)

Uma das obras essenciais na preparação de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, em novembro de 2025, a Nova Tamandaré avança para uma nova etapa a partir das 8h desta terça-feira (10). O trânsito sofrerá interdição na Avenida Almirante Tamandaré, entre as ruas Dr. Malcher e Dr. Rodrigues dos Santos, para manter a segurança dos trabalhadores e de quem utiliza a via.

“Essa interdição também é necessária para possibilitar a perfuração de estacas no trecho. São elas que darão sustentação ao parque linear da Nova Tamandaré. Após esse processo, nós faremos os blocos de fundações e uma etapa das lajes das passarelas, estrutura que também é muito importante dentro do processo de andamento da obra”, explicou Thais Ribeiro, coordenadora das obras da COP 30 executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

A interdição total com tapumes entre as ruas Dr. Malcher e Dr. Rodrigues dos Santos serão necessárias até o dia 18 de janeiro, às 17h.

A obra de urbanização e sustentabilidade da Nova Tamandaré, localizada no bairro da Cidade Velha, avança dentro do cronograma da Seop, com frentes de trabalhos em sete quadras ao longo do canal da Avenida. Os serviços já estão na fase da construção das estruturas das passarelas do parque linear, garantindo emprego direto para cerca de 230 pessoas.

Nova Tamandaré

O projeto visa integrar o canal à cidade, proporcionando um maior contato da população com a água, resgatando a importância da Avenida Tamandaré para a comunidade, com a construção de espaços de convivência. Serão 8 quiosques, jardins de chuva, áreas contemplativas, espaço para eventos, ciclovias, playground, espaço pet, academia ao ar livre, urbanização da Praça Onze de Junho e a construção da Praça do Terminal.

O canal da Avenida Tamandaré tem cerca de 1,4 quilômetro de extensão. Na área serão executados 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de quatro passarelas e construção de uma subestação com cinco comportas, para controlar o fluxo das marés no canal. A obra tem investimento de R$ 154.268.278,50, realizado via Governo do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).