Obras do Estado na Avenida Romulo Maiorana garantem segurança, aumentam renda e valorizam imóveis

Maior qualidade de vida, mobilidade e valorização de negócios e imóveis estão entre os principais benefícios destacados por moradores e transeuntes do novo trecho da Avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Entre a Avenida Doutor Freitas e a Travessa Lomas Valentinas, o trecho reestruturado e entregue pelo governo do Estado, em convênio com a Prefeitura de Belém, em julho deste ano, representa uma garantia de acesso ao lazer e à prática de exercícios ao ar livre com mais segurança e comodidade.

A estudante de Direito Gabriella Carlesso, 20 anos, passou a fazer suas atividades físicas com a família na área, após ver as mudanças decorrentes dos investimentos na melhoria da avenida. “Antes, a desorganização era grande. Após as obras, ficou, realmente, muito bom. Uma avenida como essa atrai as pessoas. Dá gosto de ver tudo bonito e bem cuidado. Além de trazer qualidade de vida e saúde, esse novo espaço traz ânimo para a população, que passa a cuidar e manter tudo arrumadinho”, diz Gabriella.

Repasses em dia

A obra na “Romulo Maiorana” está dividida em três trechos, sendo o primeiro entre a avenida Doutor Freitas e Travessa Lomas Valentinas, com cerca de 750 metros, já entregue; o segundo entre as travessas Lomas Valentinas e Vileta, e o terceiro entre a Vileta e Rua Antônio Baena. Os dois últimos trechos estão em obras, e juntos têm 2,4 quilômetros de extensão.

A obra, executada pela Prefeitura, está com os repasses do governo estadual em dia. Em toda a sua extensão, a Avenida Romulo Maiorana tem cerca de 3,5 km.

“O Governo do Estado segue investindo em obras importantes para Belém, transferindo um recurso de mais de R$ 21 milhões para a reurbanização da avenida. Essa primeira etapa dos serviços garantiu a ampliação de vagas de estacionamento, ciclovias, mais acessibilidade, pontos de táxis, bicicletário, bancos, e lixeiras, trazendo mais dignidade para a população, facilitando o ir e vir de pedestres e veículos que por ali transitam. São mais de 1.000 metros quadrados de transformação na mobilidade urbana de uma parte da nossa capital”, ressalta Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Os dois últimos trechos da avenida Romulo Maiorana estão em obras e, juntos, somam 2,4 quilômetros de extensão (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

Avanços

O projeto inclui também restauração do sistema de drenagem e de pavimentação. A reconstrução, além de melhorar a parte visual do corredor de tráfego urbano, impulsiona o desenvolvimento econômico para comerciantes locais. Há oito anos trabalhando com a venda de café, André Oliveira ressalta as melhorias que a nova via já proporcionou ao seu trabalho.

“Eu tinha só um carrinho de café da manhã, e vendia aqui no meio do canteiro mesmo. Precisava guardar e trazer todos os dias o veículo, junto com as cadeiras para os clientes. Era uma logística cansativa, além de enfrentar sol e chuva. Com a nova via e os quiosques fornecidos, temos, nós e os clientes, mais conforto para trabalhar e consumir. O movimento aumentou também, e a expectativa é de melhorar cada vez mais nosso rendimento”, garante André Oliveira.

A médica Leucy Paz, moradora do bairro, pontua a maior valorização dos imóveis na área após a entrega do novo trecho da avenida. “Agora, nós temos uma via com asfalto de qualidade, com um trabalho de urbanização e sinalização, o que melhorou a movimentação, o deslocamento de pessoas e carros, a nossa segurança para ir e vir, além de valorizar nossos imóveis, tanto comerciais, quanto residenciais. Essa obra foi um acerto. Está melhorando muito”, afirma.