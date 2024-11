Construção de viaduto na BR-316 inicia mais uma etapa com desvio pela Avenida Independência

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) iniciou nesta segunda-feira (18), e prossegue até o próximo dia 24 (domingo), mais uma etapa da construção do viaduto na Avenida Independência com a Rodovia BR-316: o içamento das vigas de sustentação, primeiramente no sentido entrada da capital. A partir do dia 24 até 29, no sentido saída de Belém.

Para que o serviço seja executado com segurança para a população nesta semana, o fluxo de veículos da rodovia precisou ser desviado para a Avenida Independência.

Ao entrar no desvio pela Independência, o condutor deve pegar o primeiro retorno e acessar a Passagem Dona Ana para voltar à BR-316. O semáforo na esquina da Dona Ana com a BR-316 foi desativado durante o período da obra para dar fluidez ao tráfego. O retorno no trecho também foi realocado. Equipes do Departamento de Trânsito (Detran) apoiam pedestres e condutores de veículos na área.

Como fica o trânsito durante o serviço:

Desvio 1 - Mudanças no sentido entrada em Belém (de 18 a 23/11) - todos os veículos desviados para a Avenida Independência. Pegam o retorno mais próximo para acessar a Passagem Dona Ana e voltar à BR-316. A saída da capital permanece a mesma, em duas faixas de asfalto.

Desvio 2 - Mudanças no sentido saída de Belém (de 24 a 29/11) - todos os veículos devem pegar o desvio, usar a contramão para passar pelo trecho em obras e retornar para a pista de saída. A entrada em Belém na primeira e segunda etapa dos serviços será pela Independência, com retorno pela Passagem Dona Ana até a BR.

Com 30% das obras executadas, o viaduto da Avenida Independência terá 740 metros e possibilitará o acesso à Rodovia BR-316, no sentido saída da capital, sem precisar fazer o retorno. Também vai permitir aos condutores que estejam no sentido Marituba o acesso direto pelo elevado à Avenida Independência.

“Assim como na Alça Viária, aqui na Independência também vamos içar 12 vigas de sustentação da pista do viaduto. É uma etapa muito importante para o avanço da obra. Para realização deste serviço, que contará com a atuação de dois guindastes para elevar as vigas de 50 toneladas, o trânsito precisou ser alterado temporariamente no trecho do KM-09, em Ananindeua”, informou a engenheira Emanuele Gaia, fiscal do NGTM.