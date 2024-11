Entrada de Belém tem desvio pela Independência para construção de viaduto na BR-316

Após a conclusão da operação para içamento das vigas de sustentação do viaduto Alça Viária com a BR-316 esta semana, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) inicia uma nova fase de trabalho para a elevação das vigas de concreto do viaduto vizinho, na BR-316 com a avenida Independência. Mudanças no trânsito serão necessárias de 18 a 29 de novembro.

Com 30% das obras executadas, o viaduto da Independência terá 740 metros e possibilitará que os motoristas que estiverem na avenida Independência possam acessar a BR-316 sentido saída da capital, sem precisar fazer o retorno. Também vai permitir aos condutores que estejam no sentido Marituba, o acesso direto pelo elevado à avenida Independência.

“No total, vamos içar 12 vigas de sustentação do chamado ‘tabuleiro’, a pista do viaduto onde veículos vão trafegar. Para realização do serviço, que contará com a atuação de dois guindastes e peças de 50 toneladas, parte da rodovia precisará ser interditada e serão abertos desvios temporários no trecho do km 09, em Ananindeua”, afirma a engenheira Emanuele Gaia, fiscal do NGTM.

Veja como fica o trânsito durante o serviço:

Desvio 1) Mudanças no sentido entrada em Belém (18 a 23/11)

Todos os veículos serão desviados para avenida Independência, devem pegar o retorno mais próximo para acessar a Rua Dona Ana e voltar à BR-316. A saída da capital permanece a mesma, em duas faixas de asfalto.

Desvio 2) Mudanças no sentido saída de Belém (24 a 29/11)

Todos os veículos que forem sair da cidade devem pegar o desvio, usar a contramão para passar pelo trecho em obras e retornar para a pista de saída. A entrada em Belém durante a primeira e segunda etapa do serviço será pela Independência - retorno - Dona Ana até a BR de volta.

O governo do Estado também está construindo outros quatro viadutos para melhorar a mobilidade, criando corredores alternativos para o tráfego na Região Metropolitana de Belém. Eles ficam localizados na avenida Mário Covas com a avenida Três Corações; Avenida Mário Covas com a Independência, BR-316 com a Alça Viária; e avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas.