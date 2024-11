NGTM inicia as fundações do viaduto na avenida Independência com a Mário Covas, em Ananindeua

Após iniciar a construção da rampa do viaduto na Avenida Mário Covas, com a Avenida Independência, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) iniciou a construção das fundações da estrutura, essenciais para a sustentação do viaduto.

Uma "perfuratriz", máquina de grande porte, faz a escavação das seis fundações do viaduto, que chegam a medir 30 metros de profundidade. Depois disso, a escavação, é aplicada na perfuração de 1,50 de diâmetro o concreto com a estrutura armada de aço. Essas fundações serão a base para os pilares, vigas e o tabuleiro (pista) do viaduto.

"Esse trecho é de alta complexidade devido à existência de fios de alta tensão. Uma atividade conjunta com a Eletronorte possibilitou o desligamento desse circuito por cinco dias para viabilizar a execução das fundações", explica o engenheiro fiscal do NGTM, Ricardo Monteiro.

O viaduto na Avenida Mario Covas com a Avenida Independência vai medir 350 metros de comprimento e 14 de largura. Ele é erguido na Mário Covas sobre a Independência. Terá mão dupla, possibilitando que o tráfego na Mário Covas seja livre para quem seguir no sentido Augusto Montenegro ou BR-316. Quem estiver na Avenida Independência também poderá seguir livre por baixo do viaduto.

Além deste, o NGTM constrói outros quatro viadutos, nas seguintes localizações: Mário Covas com a Três Corações, BR-316 com a Alça Viária, BR-316 com a Independência e João Paulo II com Dr Freitas. O objetivo do Governo do Pará é proporcionar mais mobilidade, criando corredores alternativos para o tráfego na região metropolitana, beneficiando toda a sua população.