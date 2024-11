Investimentos para Altamira reforçam compromisso do governo do Estado com a população do Xingu

O governador Helder Barbalho esteve nesta sexta-feira (08/11) no município de Altamira, no oeste do Pará, entregando à população serviços e garantindo investimentos nas áreas de cidadania, fundiária e desenvolvimento para beneficiar a Região de Integração Xingu. O município, que completou 113 anos de emancipação na última quarta-feira (06/11), já tem assegurada sua Usina da Paz, política pública de forte impacto social do Executivo. A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador, e a obra será executada em parceria pelo Governo do Pará e o Grupo Mônaco.

“Hoje estamos aqui virando uma página e apontando uma solução para garantir ao povo de Altamira a Usina da Paz. É um dia de trabalho, entrega e de apontar no horizonte cada vez mais desenvolvimento, compromisso, trabalho e parceria com o povo dessa cidade. É muito importante a parceria com empresas privadas que queiram somar com o governo do Estado, para entregar transformação para a população. Temos buscado fazer um grande movimento, chamando todos os que trabalham e amam o Pará. É hora de dar as mãos, para que o Pará possa vencer os seus desafios e trazer qualidade de vida para a população”, enfatizou Helder Barbalho.

Segundo a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, a construção da UsiPaz em Altamira representa um futuro melhor para a população. “Aqui, neste espaço, será construída uma fábrica de oportunidades e de transformação social. O que mais gosto é que a Usina cuida da família, desde as crianças até os idosos. Juntos, podemos avançar mais rápido. É a parceria que constrói, e estamos juntos construindo um futuro melhor para a nossa população”, ressaltou Hana Ghassan.

A Usina da Paz será erguida em um terreno localizado na Rua Bacuri, no bairro Mutirão. Com uma área construída de aproximadamente 10 mil metros quadrados, o novo complexo de cidadania, segurança e formação profissional contará com uma estrutura moderna e funcional, para oferecer mais de 70 serviços gratuitos à comunidade, nas áreas de saúde, educação, qualificação, esporte, cidadania, cultura e lazer. O projeto contempla dois prédios principais (Usina e Assistência), além de outros espaços, como teatro, oficina, piscina, complexo poliesportivo, academia ao ar livre e playground infantil.

A moradora Ana Maria Silva disse já estar ansiosa para que o complexo seja entregue. “Não vejo a hora de poder trazer meus filhos para fazerem atividades na Usina da Paz. Esse era um sonho da gente, e só tenho que agradecer ao governador Helder Barbalho por trazer um programa tão bom como este para Altamira”, acrescentou.

Titulação

Entre os investimentos realizados na região, o Governo do Pará entregou títulos de terra para produtores rurais da Gleba Bacajaí, por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Depois de mais de 20 anos de espera, a conquista foi muito festejada. “Hoje, eu estou aqui para receber um título muito esperado há quase 20 anos. E estou emocionada porque estava até perdendo essas forças. Mas graças a Deus, e graças ao nosso governador, estou com meu título em mãos. Sou muito grata”, disse Teresinha Martins da Silva.

O pecuarista Hélio Moreira da Silva Júnior também ressaltou a importância do documento para seguir trabalhando. “Agora, nós temos condições de investir na terra, de acreditar no futuro, de acreditar na evolução da nossa região, gerando emprego e trabalhando na terra. E são vários anos de luta. Agradeço ao governador Helder Barbalho por nos entregar essa titulação”, reiterou.

Compromisso

A região do Xingu é a maior produtora de cacau do Pará. Em 2023, foram colhidas 108 mil toneladas, do total de 138 mil toneladas produzidas, colocando o Pará como segundo maior produtor nacional do fruto.

A legalização fundiária representa um compromisso cumprido pelo chefe do Executivo com os produtores rurais, que até recentemente estavam impedidos de regularizar suas áreas por força de um decreto que não correspondia à realidade do local e das pessoas que vivem na Gleba Bacajaí.

“Estamos aqui para fazer essa histórica regularização fundiária, nessa região que atende os municípios de Altamira e Senador José Porfirio. Gratidão a todos os produtores rurais desta região. Estes títulos são os primeiros. Esse passo decisivo do Instituto de Terras do Pará permite com que nós possamos avançar na regularização em outras propriedades”, destacou Helder Barbalho.

Justiça

O governador entregou ainda, em parceria do Estado com a Defensoria Pública, o a nova sede da instituição no município. A defensora pública-geral Mônica Belém destacou a importância do trabalho conjunto. “Estamos entregando à população um novo prédio estruturado para melhor prestar serviço público e atender à população vulnerável. O governo nos possibilitou esse importante momento”, disse Mônica Belém.

A nova sede oferece comodidade e condições de atendimento eficaz à população em diversas áreas, que beneficiam famílias e crianças e adolescentes, e ainda execução penal e agroambiental.