Investimentos do Governo do Pará levam desenvolvimento para Altamira

Nesta quarta-feira (6), o município de Altamira festeja 113 anos. Com uma população estimada em 126.279 habitantes, segundo dados do IBGE, ele fica localizado na região sudoeste e é considerado um dos maiores municípios em extensão territorial do Estado. Pertencente a uma das áreas mais estratégicas para a economia do Pará, Altamira é conhecida como a ‘Princesinha do Xingu’, se destacando pela sua rica fauna e flora.

Nos últimos anos, o Governo do Pará tem investido na cidade e na região, levando desenvolvimento, infraestrutura, saúde, educação, cidadania, além da geração de emprego e renda.

Saúde

Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado entregou o primeiro tomógrafo do município. O equipamento de última geração está instalado no Hospital Geral. Um investimento acima de R$ 1 milhão, fruto de um convênio com a prefeitura. Um avanço tecnológico que faz de Altamira uma referência para proporcionar diagnósticos mais rápidos e precisos aos pacientes, sem que eles precisem sair de sua cidade para realizar o exame.

Outros dois grandes investimentos em saúde feitos na cidade são a construção do Hospital Materno Infantil e a Policlínica, que estão com obras em andamento.

O hospital infantil terá leitos de UTI e atendimento especializado para gestantes, incluindo de alto risco, e para crianças de até 10 anos. Já a Policlínica, será dividida em vários ambientes, incluindo ambulatório, farmácia e consultórios. Também haverá setores para exames e diagnósticos, além do Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), para oferecer atendimento especializado a pessoas com autismo e serviço de hemodiálise.

Referência em atendimento, o Hospital Regional de Castelo de Sonhos foi entregue há 4 anos. Nesse período, já são mais de 250 mil atendimentos realizados.

O hospital, que fica distante a mais de mil quilômetros de Altamira, é referência em atendimentos de baixa complexidade e trouxe melhorias na área da saúde, facilitando o acesso aos serviços médicos para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

A cozinheira Francinalva Sousa é moradora de Castelo de Sonhos há 10 anos e conta que foi muito bem recebida na unidade, quando precisou de atendimento para o filho Luís Neto, de 8 anos. “Meu filho caiu e quando chegamos aqui fomos rapidamente atendidos. Logo ele foi medicado e realizou exames. O caso era cirúrgico e no dia seguinte já realizou o procedimento. Foi um atendimento muito bom. Os profissionais atenderam muito bem meu filho, me explicaram tudo direitinho. Fomos tratados com educação e respeito por todos. Estou muito satisfeita com o atendimento e indico o hospital para qualquer pessoa que precisar”, explicou Francinalva.

O Hospital Regional de Castelo de Sonhos realiza atendimento de emergência e ambulatorial e de forma referenciada, encaminhado por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Para o secretário adjunto de Gestão Administrativa da Saúde, Edney Pereira, os investimentos em saúde no município reforçam o compromisso do Governo do Estado com a população e ajudam na descentralização dos atendimentos, garantindo que todos tenham acesso aos serviços.

"A Sespa reafirma seu compromisso com o fortalecimento da infraestrutura de saúde na região de Altamira, com obras que refletem o empenho do Estado em oferecer melhores condições de atendimento à população. As recentes entregas garantem o acesso a tecnologias avançadas e serviços especializados, assegurando um atendimento mais ágil, eficiente e humanizado", afirma Edney Pereira.

Segurança Pública

Em fevereiro deste ano, foram entregues oito totens de segurança pública no município. A iniciativa faz parte do projeto "Cidades Inteligentes", que fortalece a parceria com os municípios, a fim de potencializar as ações preventivas de segurança, com o uso intensivo de tecnologia, incluindo recursos de videomonitoramento e inteligência artificial. Também foram entregues novas viaturas para a Polícia Militar que atua em Altamira melhorando a mobilidade e atuação dos policiais, principalmente nas localidades de difícil acesso.

Além disso, ainda foram entregues o novo espaço do Núcleo Integrado de Operações (Niop), colestes balísticos, rádios comunicadores, uma nova Central de Passagem para presos de baixa relevância, o Centro de Perícias Científicas, ampliação do Grupamento do Corpo de Bombeiro e a nova sede do Comando de Policiamento em Castelo de Sonhos.

Todos esses investimentos estão dentro das estratégias de segurança do Estado e reforçam a importância da presença dos órgãos para atuar não só em Altamira, mas em toda região do Xingu, trazendo mais eficácia para as ações de segurança que vêm sendo desenvolvidas desde 2019 no Estado, ocasionando a redução dos indicadores de criminalidade.

“Nos últimos anos, Altamira recebeu grande aporte de investimentos em segurança pública e ainda temos muitas obras em andamento a serem entregues, reforçando a importância que tem Altamira e região para o Governo do Pará em termo de segurança pública”, explicou o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Educação

Na área da educação, entregamos a Escola Estadual Profª. Ducilla Almeida do Nascimento totalmente reconstruída, melhorando a qualidade do ensino no município. Além disso, cerca de 300 alunos foram contemplados com o benefício do programa ‘Bora Estudar’, que oferece créditos de R$ 10 mil para estudantes que tiverem bom desempenho escolar.

Outra grande obra que está em andamento é a construção de uma creche do programa “Creches Por Todo o Pará”, que irá atender mais de 200 crianças de 0 a 5 anos de qualidade.

“A chegada dessa creche vai ser uma maravilha. A gente fica observando a obra e imaginando que vai ser algo grande e bonito aqui pra comunidade. Estamos na expectativa de que termine logo e nossas crianças possam ser beneficiadas”, disse o morador José Antônio da Costa, de 70 anos.

Política Habitacional

Em Altamira, 399 famílias já foram contempladas com o programa habitacional “Sua Casa”. Os benefícios podem chegar a R$ 21 mil, concedidos por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), para aquisição de material de construção e ao pagamento da mão de obra por famílias em situação de vulnerabilidade social.

Economia

O Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira é um evento realizado pelo Governo do Estado, em parceria com a prefeitura, que tem movimentado a economia do município e região.

O cacau e o chocolate da região Transamazônica ganhou visibilidade mundial. Com isso, eventos como o Chocolat Xingu tem atraído investidores. Altamira é uma cidade polo que recebe produtos de Medicilândia e Uruará, por exemplo, além de sua própria produção, para fazer comercialização.

“O município está localizado no centro da produção cacaueira paraense. Juntas, as cidades produtoras de cacau da Transamazônica respondem por 86% da produção cacaueira do Pará. A Sedap e a Prefeitura de Altamira trabalham para garantir que o festival se supere a cada ano, não só em termos de público, mas também de negócios para os produtores”, explicou o engenheiro agrônomo Ivaldo Santana, do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Cacauicultura (Procacau)

Serviços

Como forma de qualificar e melhorar os atendimentos dos órgãos estaduais, também foram feitos investimentos no Departamento de Trânsito, com a entrega da nova sede do Ciretran; o novo prédio da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), impulsionando o agronegócio no município; e a entrega de uma agência do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev).