Vice-governadora do Estado visita obra da Nova Tamandaré, em Belém

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, visitou, na manhã desta terça-feira (19), a obra da Nova Tamandaré, em Belém. O local recebe serviços de reestruturação, um dos legados da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que acontecerá na capital paraense, em novembro de 2025.

"O Governo do Estado tem um núcleo de acompanhamento de todas as obras, para que a gente possa fazer todas as entregas no prazo correto. Estivemos, hoje, em mais um dia de vistoria técnica. A obra da Nova Tamandaré está com o cronograma em dia, atingindo 29% de execução. Já temos passarelas construídas, espaços que vão receber locais de corrida, caminhada, academia ao ar livre, praça de alimentação, espaço pet, espaços de convivência", pontuou a vice-governadora.

VEJA MAIS

Coordenadora do Comitê Estadual para a COP 30, a vice-governadora enfatizou a importância da Nova Tamandaré para a população da capital paraense. "Essa é uma obra que vai beneficiar cerca de 100 mil pessoas, quatro bairros, Nazaré, Arsenal, Cidade Velha e Comércio. Conforme o cronograma, em setembro de 2025 estaremos entregando a Nova Tamandaré para os moradores de Belém e visitantes da COP 30", completou.

A obra de urbanização e sustentabilidade da Nova Tamandaré, localizada no bairro da Cidade Velha, avança dentro do cronograma executado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com frentes de trabalhos em seis quadras ao longo do canal da Avenida Tamandaré. Os serviços já estão na fase da construção das estruturas das passarelas do parque linear, garantindo emprego direto para cerca de 230 pessoas.

"A Nova Tamandaré faz parte do pacote de obras que ficarão como legado pós-COP 30. O local passa por um amplo processo de modernização, restauração, adequação e melhorias. Além do novo espaço de lazer e cultura, também estamos implantando uma estação de tratamento que vai melhorar a sanitariedade do canal. Estaremos concluindo, até setembro do próximo ano, esse que será um espaço contemplativo e de convergência para a população de Belém", disse o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

O canal da Avenida Tamandaré tem cerca de 1,4 quilômetro de extensão. Na área, serão executados 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de quatro passarelas e construção de uma subestação com cinco comportas, para controlar o fluxo das marés no canal. A obra tem investimento de R$ 154.268.278,50, realizado via Governo do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Alteração no trânsito para o avanço da obra

A partir de quarta-feira (20), até o dia 15 de dezembro, o trânsito na marginal direita da Avenida Almirante Tamandaré, no perímetro entre a Avenida 16 de Novembro e a Travessa Padre Eutíquio, será interditado para a sequência dos trabalhos.

Nesse período, o tráfego será liberado normalmente nas pistas da marginal esquerda da Almirante Tamandaré, garantindo o fluxo de trânsito e a segurança no avanço dos serviços, tanto para os trabalhadores quanto para quem precisa transitar pelo local.

Novo Parque

O parque linear da Nova Tamandaré será implantado ao longo do canal da Avenida Almirante Tamandaré para atender a população do entorno, com a criação de um espaço público de qualidade, que engloba parte do centro histórico da capital paraense e importantes equipamentos públicos, como o Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

O projeto visa integrar o canal à cidade, proporcionando um maior contato da população com a água, resgatando a importância da Avenida Tamandaré para a comunidade, com a construção de espaços de convivência, como oito quiosques, jardins de chuva, áreas contemplativas, espaço para eventos, ciclovias, playground, espaço pet, academia ao ar livre, urbanização da Praça Onze de Junho e a construção da Praça do Terminal.

Lazer e turismo

O novo espaço público vai proporcionar mais opções de lazer, área para a prática de esportes e praça de alimentação. A nova Praça do Terminal, na desembocadura do canal, será uma janela para o rio e um novo espaço turístico.

A arborização, que melhora as condições climáticas, será um dos diferenciais do Parque da Tamandaré. O projeto inclui o plantio de árvores. A obra prevê, ainda, área de passeio público para dentro do canal, por meio de uma passarela em balanço, além de jardins nos passeios, sem comprometer a estrutura.

Drenagem

A permeabilidade do solo e a infiltração pluvial são estratégias importantes para melhorar os sistemas drenagem e diminuir eventuais alagamentos. Os jardins de chuva são projetados para potencializar a retenção, o tratamento e a infiltração das águas pluviais. Também será realizada a dragagem no fundo do canal para aumentar a capacidade de escoamento. As novas comportas vão ajudar no controle de água dentro do canal.

Novo Terminal Hidroviário Turístico da Tamandaré

Mais uma obra que envolve a Nova Tamandaré, o equipamento público será uma porta de entrada para a capital paraense, próximo à Praça do Arsenal. A construção inclui dragagem no leito do canal e no rio, criando espaço para embarcações.