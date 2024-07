Nova Tamandaré: canal vai virar parque moderno com terminal hidroviário

Em execução na cidade de Belém, a obra do Parque Linear na Avenida Almirante Tamandaré, foi anunciada como um dos equipamentos para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30). A ordem de serviço que deu início ao primeiro parque linear da capital, foi assinada no dia 12 de abril pelo governador do estado, Helder Barbalho. O projeto é financiado com recursos federais e a execução é responsabilidade do estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e da empresa OCC Participações e Construções LTDA.

No total, foram direcionados para a realização da obra R$ 154.268.278,50, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor custeará além da construção do parque, também a revitalização dos 1,4 quilômetros de extensão do canal localizado na Avenida Tamandaré. Entre as intervenções do espaço, serão realizados serviços de pavimentação asfáltica em 2,5 quilômetros, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas.

Segundo o governador do estado, Helder Barbalho, a intervenção é parte de uma estratégia maior para melhorar a mobilidade e o lazer dos paraenses. “Estamos falando de urbanizar toda esta região com o equipamento público urbano de embelezamento de um novo espaço turístico, nova área de lazer, junto com o terminal hidroviário, que também está incluído no projeto”, afirmou o chefe do executivo, após a assinatura da ordem de serviço.

Em resposta à reportagem de O Liberal, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), responsável pela execução da obra, informou que “o projeto… visa integrar o canal à cidade, proporcionando maior contato da população com a água e resgatando a importância da Avenida Tamandaré para a comunidade, com a construção de espaços de convivência, como quiosques, jardins de chuva, áreas contemplativas, espaço para eventos, ciclovias, playground, espaço pet, academia ao ar livre, urbanização da Praça Onze de Junho e construção da praça do terminal”.

Sobre o uso do novo equipamento público na Conferência Climática, a pasta destacou que a previsão é de que a “obra seja entregue antes da realização da COP 30, em 2025”. Em diálogo com os objetivos do evento internacional, também pontuam o projeto como mais um espaço verde na cidade. “A arborização, tão necessária para melhorar as condições climáticas, será um dos diferenciais do Parque da Tamandaré. O projeto inclui o plantio de árvores, área de passeio público para dentro do canal e jardins nos passeios, sem comprometer a estrutura do canal”, afirma.

O porto para atracação dos navios, incluso no projeto de reconstrução deste espaço, servirá como uma nova porta de entrada para a cidade. Para o lazer dos belenenses, o equipamento promete quadras esportivas, espaço infantil e de alimentação. Somada às atividades no entorno, a praça Onze de Junho, incorporada ao complexo, também será revitalizada.

Representantes

“É uma valorização de todo esse bairro, de todo esse espaço e vai se tornar um dos lugares mais bonitos de Belém”, declarou a vice-governadora Hana Ghassan que também está à frente do comitê estadual Cop 30. Em acordo com a representante, o secretário de obras públicas, Ruy Cabral, responsável pela execução dos projetos também destaca a importância do empreendimento. “Vai facilitar a vida das pessoas, dos turistas, dos comerciantes, das pessoas que trabalham com os barcos de travessia, que poderão ser levados para o Combu, Mosqueiro e a região das ilhas”, ressalta.