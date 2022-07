Homem em situação de rua cria 'casa' nos altos de parada de ônibus em Belém e viraliza; vídeo

A criatividade dos paraenses em momentos de necessidade é um caso a ser estudado. Na manhã deste domingo (10), um motoboy registrou a casa improvisada, construída por uma pessoa em situação de rua nos altos de uma parada de ônibus, localizada na Av. Tamandaré no bairro da Cidade Velha.

No vídeo, que está circulando nas redes sociais, o mototaxista filma um homem dormindo no chão improvisado com tábuas de madeira, para proteção. Apesar da cena chamar a atenção para a “invenção” do rapaz, o contexto retrata uma realidade triste e cruel. Assista: