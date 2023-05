Luta Antimanicomial: pessoas em situação de rua de Belém participam de ações de arte e saúde mental

Com o atendimento a pessoas em situação de rua, feito no Consultório de Rua, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Fundação Cultural de Belém (Fumbel), começou, nesta segunda-feira (29), a I Semana de Arte e Loukura: produzindo conexões em espaços públicos para o cuidado em liberdade. O evento se estenderá até o próximo dia 3 de junho.

A programação faz alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Luta Antimanicomial, e congrega diferentes agentes e instituições que atuam em movimentos psicossociais na cidade de Belém, propondo reflexão sobre a importância da integração entre arte e saúde mental em prática integrativa de clínica comunitária. As ações serão realizadas no Teatro Popular Nazareno Tourinho, na praça do Carmo, e na Casa Rua Nazareno Tourinho.

O diretor do Departamento de Ações e Saúde da Sesma, Vitor Lima, disse que essa é uma programação para trazer à tona um dos debates que se realizam em maio, mês dedicado à luta antimanicomial, “e a substituição do modelo manicomial, do modelo asilar, do modelo excludente de cuidado a sofrimento psíquico, dependência química, tantas outras formas de sofrimento e da saúde mental”.

Então, nesse contexto, a Sesma está reunindo, naquele espaço público, serviços de saúde feitos pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) - Caps álcool e drogas - e o ateliê Nazareno Tourinho, que oferece um serviço voltado para a população em situação de rua, e que chama Casa Rua. “Há uma série de outros profissionais, artistas, educadores", disse.

"É uma atividade que compreende várias secretarias, sobretudo a Secretaria Municipal de Saúde, mas também a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), a Secretaria Municipal de Educação (Semec), “pensando de que maneira a gente consegue praticar o cuidado, o acolhimento em saúde mental nos espaços públicos, a partir da cultura, da arte, do convívio”, afirmou.

As ações da prefeitura serão realizadas no Teatro Popular Nazareno Tourinho, na praça do Carmo, e na Casa Rua Nazareno Tourinho (Thiago Gomes/O Liberal)

Evento terá seis dias de vivência para praticar o cuidado em saúde mental

Serão seis dias de vivência no espaço público para mostrar e discutir formas de praticar o cuidado em saúde mental. "Tão importante nos tempos em que vivemos de explosões de violência, de suicídio. Isso se dá pelo grande período de reclusão que a pandemia produziu em todos nós. E, agora, é hora de retomar as praças e ver de que maneira a gente consegue reconstruir o convívio saudável e comunitário”, afirmou Vitor Lima.

A programação visa proporcionar prática de cuidado, exposições, teatro, cinema, música, diversão, carimbó, cortejo, boi palhaço, rodas de conversa, assembleias, oficinas, práticas de comunicação e aulas públicas. Nazareno Tourinho foi um importante dramaturgo brasileiro nascido em Belém do Pará em 1928. Ele é considerado um dos maiores nomes do teatro paraense, tendo escrito diversas peças que refletem a cultura e a história da região amazônica.

Caps de gestão municipal:

Caps Infanto-Juvenil

Realiza atendimentos a crianças e adolescentes com sofrimentos psíquicos graves, automutilações, tentativas de suicídio e/ou uso abusivo de álcool e outras drogas.

End: Av. Duque de Caxias, n° 945 – Marco

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Contato: (91) 32282997/ capsicapsi@yahoo.com.br

Caps AD II (Álcool e outras Drogas)

Realiza atendimentos à jovens e adultos em sofrimento a partir do uso abusivo ou dependência química de álcool e outras drogas.

End: Av. Gov. José Malcher, n° 1457 – Nazaré

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Contato: (91) 32760890 (ligação)/ (91) 984007253 (whatsapp)/ capsad@ymail.com

Caps I Mosqueiro

Realiza atendimentos a pessoas em situação de sofrimentos psíquicos graves, moradores da Ilha de Mosqueiro.

End: Rua Francisco Xavier Cardoso, n° 1077 – Maracajá

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Contato: (91) 37715755/ casamentaldomosqueiro@cinbesa.com.br

Casa Mental do Adulto III (24 h)

Realiza atendimentos a adultos e idosos em situação de sofrimentos psíquicos graves, bem como acolhimento e acompanhamento para casos em situação de crise.

End: Trav. Dom Romualdo de Seixas, n° 1954 – Nazaré

Horário de funcionamento: 24h

Contato: casamentaladultobelem@outlook.com

Caps de gestão estadual:

Caps I – Icoaraci

End: Rua 15 de Agosto, n° 845, 4ª rua, próximo ao Líder

Horário de Funcionamento: 8h às 18h

Contato: (91) 99160420

Caps I – Amazônia

End: Passagem Dalva, 377- Marambaia;

Horário de Funcionamento: 8h às 18h

Contato: (91) 98258-5709

Caps III- Grão Pará

End: Rua dos Tamoios, 1342 – Batista Campos

Horário de Funcionamento: 24 h

Contato: (91) 984920674

Caps III – Renascer

End: Tv. Mauriti, 2179 – Pedreira

Horário de Funcionamento: 24 h

Contato: (91)3276-3448/ (91) 3261-9010

Caps AD III –Marajoara

End: Conj. Gleba I, Tv WE, Nº 451 – Marambaia

Horário de Funcionamento: 24 h

Contato: (91) 982041122

Fonte: Sesma