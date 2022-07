Casal paraense faz 'chá de revelação' no estádio da Curuzu e viraliza na internet: ‘Meu maior sonho’

O casal paraense Carlos Leandro Oliveira e a esposa Jéssika Muniz viveram um momento mágico na vida de qualquer casal de recém-"papais" torcedores. Os dois fizeram o “chá revelação” do primeiro filho, nada menos, do que no campo do estádio da Curuzu, em Belém, na última quarta-feira (6). A anunciação da chegada do pequenino Carlos Matteo veio com direito a fumaça 'alviceleste', a cor do seu futuro time do coração: o ‘Papão’.

O momento foi registrado para ficar para sempre guardado no coração da família. “É indescritível o sentimento de ser pai”, confidenciou Carlos Leandro. Assista:

No vídeo, que está viralizando, é possível ver o afilhado do Carlos, Pietro Leonardo, e a Cecília Araújo, filha de Jéssica. As duas crianças carregam confeitos para os futuros papais estourarem, mas a grande surpresa ainda está por vir. De repente, uma fumaça azul começa a surgir revelando a chegada do bebê. Os familiares que estavam presentes começaram a se abraçar e festejar.

A família toda reunida. Da esquerda para a direita estão: Leonardo (irmão), Noany (cunhada), Pietro (afilhado), Carlos (pai), Cecília (filha de Jéssika), Ana Claudete (sogra) e Sônia Oliveira (madrinha). (Reprodução/ Cleydson Beckman)

Em entrevista ao OLiberal.com, o “papai de primeira viagem”, revelou que a ideia do “chá” surgiu por causa da paixão que sente pelo clube desde a infância e as lembranças vividas com o pai no estádio. Carlos Leandro deseja repassar o amor que sente pelo Paysandu ao filho.

O casal bicolor Carlos Leandro e Jéssila Muniz (Reprodução/ Cleydson Beckman)

“Não consigo mensurar a felicidade que estou sentindo. Dois dias antes da minha esposa me dar a notícia que estava grávida, eu tinha sonhado com um bebê no meu colo, mas estava vestida com roupa cor-de-rosa. Segui a minha intuição e pensei que seria uma menina, porém, fui surpreendido com a vida do Carlos Matteo, e certamente ficaria feliz da mesma forma se menina”, declarou emocionado.

O nome de bebê não tem relação com o Paysandu, o “Carlos” é em homenagem ao avô - já falecido - e Matteo -escolhido pela mãe - por significa “Dádiva de Deus”. A vinda o “bicolor desde a barriga” está marcada para o dia 24 de janeiro do ano que vem.