Bolo vulcão de açaí com granola: iguaria divide opiniões na internet e revolta paraenses

Um bolo vulcão de açaí com leite condensado, fatias de kiwi, morango, confeitos de chocolate e granola está dividindo opiniões na internet, nesta quinta-feira (7). A combinação da iguaria parece não ter agradado muitos paraenses e abriu mais uma vez a discussão sobre a forma “correta” de consumir o fruto.

“Cadê o nortista pra falar mal disso aqui? Açaí bom é o do Norte que a gente come com peixe frito”, escreveu uma tuiteira. Confira:

A publicação foi feita pelo escritor Matheus Rochas que afirmou pensar “todos os dias nele”: o bolo de açaí. Entre discursos de amor e ódio sobre a doce, algumas pessoas se mostraram interessadas em provar o doce. Veja:

E não demorou muito para que outras opções do bolo vulcão de açaí aparecesse na timeline. Um outro seguidor sugeriu a Matheus um empreendimento que fabrica vários doces de aniversário do fruto. Dentre as opções, pode-se escolher entre o de chocolate, frutas ou ambos.