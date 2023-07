'Chifre' é motivo principal para pessoas estarem em situação de rua, diz vereador de Ananindeua

O vereador de Ananindeua Zezinho Lima (PL) viralizou nas redes sociais após soltar uma fala polêmica. Durante o evento de assinatura da Ordem de Serviço para a construção do Caps Ad Álcool e Drogas, na cidade que fica na Região Metropolitana de Belém, na última quinta-feira (13), o parlamentar afirmou que o fator que mais contribui para que as pessoas fiquem em situação de rua é “chifre”, se referindo a traições. Veja:

Em sua fala, Zezinho cita que existe um estudo, supostamente realizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) comprovando o dado. “Eu lembro que a Universidade Federal do Pará fez uma pesquisa. Só em Belém, na Região Metropolitana, são quase 800 pessoas em situação de rua, que são dependentes químicos", lembra.

"E uma coisa curiosa nessa pesquisa é que uma das principais causas das pessoas que estão em situação de rua, que são dependentes químicos, não é somente o álcool, tem um fator principal que todo mundo vai ficar espantado quando eu falar agora. [...] É o chifre”, disse. “Quando me colocaram isso, a Universidade Federal do Pará, eu não acreditei também”, revelou ainda.

Após a fala ter dividido opiniões de internautas, o vereador publicou um vídeo em seu Instagram com uma explicação. “Ontem eu participei da Ordem de Serviço para a construção do Caps Ad Álcool e Droga do município de Ananindeua e coloquei uma pesquisa de 2016 da UFPA, aqui do Estado do Pará, que 70% dos homens estavam em situação de rua era por desilusão amorosa. Só que eu falei, fugiu da minha mente a desilusão amorosa e eu coloquei ‘chifre’”, explicou. Veja o vídeo:

Depois, o parlamentar ainda menciona uma outra pesquisa, que teria sido feita em São Paulo, em 2013, mas não diz a fonte. “Eu quero deixar bem claro aqui que essa pesquisa aqui de São Paulo, de 2013, diz que 92% dos moradores em situação de rua são homens e a maioria é por desilusão amorosa”, detalha. A reportagem entrou em contato com a UFPA para saber se a pesquisa citada inicialmente existe e aguarda retorno.