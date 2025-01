Guarda Municipal de Belém recebe 600 armas e equipamentos para reforçar a segurança

Como parte das ações em comemoração pelo aniversário de 409 anos de Belém, neste domingo (12), a Guarda Municipal recebeu uma doação de 600 armas da Polícia Militar e equipamentos para reforçar a segurança da cidade. A ação faz parte de uma parceria firmada entre governo estadual e prefeitura. A programação foi realizada após a entrega do Canal da Gentil, no bairro de Canudos, na capital paraense.

Durante a entrega, foi assinado um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém para atuação de policiais militares na orientação, fiscalização e controle de veículos e pedestres no trânsito da capital paraense. A assinatura foi realizada pela governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan; o prefeito de Belém, Igor Normando; e o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, Coronel Dilson Júnior.

As armas doadas são pistolas semiautomáticas, calibre .40, da marca Taurus. O acordo também inclui a entrega de outros equipamentos à Guarda Municipal, como armas não letais e coletes balísticos. Sobre esses investimentos - em parceria, também com o Governo Federal, a gestora reforça: “O Governo do Estado coloca à disposição à Guarda Municipal os armamentos para ajudar no cuidado da segurança à cidade de Belém. É essa união que queremos construir”, observa.

VEJA MAIS

E ainda, o convênio, que tem o objetivo de promover melhorias na mobilidade urbana e a segurança no sistema viário de Belém, tem o prazo de 48 meses, podendo ser prorrogado. A medida permite que policiais militares atuem como Agentes de Autoridades de Trânsito. No total, serão 300 policiais exercendo a função - sendo 200 na capital e 100 nos demais municípios da Região Metropolitana de Belém.

Preservação de logradouros públicos

O prefeito de Belém, Igor Normando, destaca a importância da iniciativa: “Essa parceria com o Governo do Estado vai ser fundamental para que a gente possa organizar o trânsito de Belém. E para que a gente possa garantir mais segurança e preservação dos logradouros públicos. Também fizemos a assinatura do termo de cooperação, para que a nossa cidade possa avançar”, diz.

A primeira turma de policiais militares que vai atuar no trânsito iniciou sua capacitação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). O curso, com carga horária de 40 horas/aula, vai até o dia 6 de fevereiro. Atualmente, nenhum município paraense possui convênio com o Governo do Pará para permitir que policiais militares atuem como Agentes de Autoridade de Trânsito.