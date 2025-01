Governo do Pará celebra aniversário de Belém com entrega de obra da COP 30

O dia 12 de janeiro é uma data importante para o estado do Pará: ele marca o aniversário da capital Belém, que em 2025 completa 409 anos. E o presente do Governo do Estado para a aniversariante foi a entrega de mais uma obra estruturante, que prepara a capital paraense para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em novembro, além de deixar um legado de desenvolvimento para a população: a entrega do canal da Gentil, que passou por um processo de reconstrução para beneficiar 300 mil pessoas.

O canal da Gentil é um dos 12 canais secundários que faz parte da bacia do Tucunduba. Sua reconstrução faz parte das obras de Saneamento da COP30 - uma iniciativa que prevê investimentos de aproximadamente R$ 1 bilhão.

“São diversos investimentos em saneamento. Estamos falando em 17 canais já entregues. Isso significa R$ 1,6 bilhão em investimentos. É a maior entrega da história da nossa capital. Estamos falando em 560 mil pessoas diretamente beneficiadas, e continuaremos avançando para entregar este pacote de melhorias do governo do Estado, da Prefeitura, e também da parceria do governo federal para preparar Belém para a COP30”, disse o governador Helder Barbalho.

Neste dia 12, o governo entrega a reconstrução de um trecho de 551 metros do canal localizado entre a travessa Teófilo Conduru e a rua da Olaria. Esta obra irá beneficiar e melhorar a condição de vida dos moradores locais, trazendo saneamento, infraestrutura e melhorias na mobilidade urbana. Para que o Estado promova melhores condições de vida e dignidade para a população local estão sendo executados serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, asfalto, urbanização, aterramento de quintais, construção de uma ponte, uma passarela e ciclofaixa.

Legado

“Esta obra representa bem o legado que queremos deixar para nossa cidade com as obras. É a segunda obra da COP que estamos entregando, as obras, portanto, estão em ritmo avançado. Ela vai ajudar as famílias a acabar com os alagamentos nas suas casas, e faz parte do conjunto de obras que está transformando Belém”, afirma a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan.

Pacote de obras

"É com muita alegria que estamos no aniversário de Belém entregando obras e serviços para a nossa população. Estamos entregando este trecho de obras de saneamento, assim como entregamos o canal da Timbó durante a semana, com ponto o maior pacote de obras de saneamento da história da nossa cidade ser entregue pelo governo do estado. Como prefeito de Belém e como cidadão desta cidade, alguém que ama Belém e tem esperança que a cidade ir melhorar, eu só tenho a comemorar", disse o prefeito Igor Normando

Após a entrega deste trecho, os serviços no canal da Gentil devem continuar para beneficiar ainda mais gente: uma segunda etapa irá avançar pelo canal até cobrir 1,4 km de extensão. A obra completa do canal da Gentil receberá saneamento com abastecimento de água, esgoto e drenagem, além de 5 pontes, 8 passarelas e 1 praça com quadra poliesportiva; 2 playgrounds, 4 academias ao ar livre e 1 pista de corrida.

Obra melhora a vida da população (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

O serviço agradou o gerente comercial Maurício Oliveira, que mora na área há 50 anos. “Aqui alagava muito, nós não tínhamos qualidade de vida. O recolhimento do lixo era precário devido às condições da rua. Qualquer chuva, na época de inverno, era um caos. Hoje a gente pode respirar sossegado e dizer que moramos na avenida Gentil Bittencourt. Eu lembro que um tempo atrás eu cheguei ao ponto de colocar à venda na minha casa, e até para vender era difícil. E hoje nem passa pela minha cabeça mais isso”, destaca.

“Seguimos trabalhando para entregar mais uma obra do Governo do Estado, no contexto da COP 30, que envolve a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Estamos com serviços finais no trecho do Canal da Gentil que compreende a Rua da Olaria e a Travessa Teófilo Conduru. Esse é mais um dos muitos investimentos que estão sendo realizados em Belém e que vão proporcionar infraestrutura, qualidade de vida, mais dignidade à população da nossa capital”, disse o Secretário de Obras Públicas Ruy Cabral.

Dona Maria Piedade mora nas margens do canal da Gentil há 40 anos, e sonhava com uma obra que pudesse resolver os problemas causados pelos alagamentos. “Eu tô muito feliz. Já sofri muito, tudo que você pode imaginar eu já sofri. Perdi móvel, todas as minhas coisas. Mas agora isso é passado. Então eu só tenho gratidão. Eu estou um pouco emocionada, porque o meu companheiro hoje tem deficiência visual e não está podendo ver isso, mas eu digo para ele que nossa rua está linda”, revela, emocionada.