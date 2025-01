Após reconstrução, primeira etapa das obras do Canal da Gentil é entregue neste domingo em Belém

Em meio às comemorações do aniversário de Belém, a primeira etapa de reconstrução do Canal da Gentil - um dos 12 canais secundários que faz parte da bacia do Tucunduba -, no bairro de Canudos, foi entregue, neste domingo (12) um trecho de 551 metros do canal localizado entre a travessa Teófilo Conduru e a rua da Olaria. A obra estruturante, realizada pelo Governo do Estado, é uma das que prepara a capital paraense para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em novembro.

A entrega foi conduzida pela governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, e pelo prefeito de Belém, Igor Normando. O trecho do Canal da Gentil passou por obras de recuperação das suas paredes, instalação de novas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica nas vias laterais, construção de uma ponte e duas passarelas, além de melhorias na urbanização viária, aterramento de quintais e criação de uma ciclofaixa.

No total, o investimento do Governo do Estado, em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), foi de R$ 49.780.763,54. Após a conclusão dessa primeira fase, a obra prosseguirá para se estender ao longo de 1,4 km - que, completa, incluirá a implantação de sistemas de saneamento, com abastecimento de água, esgoto e drenagem, além da construção de 5 pontes, 8 passarelas, 1 praça com quadra poliesportiva, 2 playgrounds, 4 academias ao ar livre e 1 pista de corrida.

Qualidade de vida

Segundo a governadora em exercício, Hana Ghassan, essas intervenções acabam com os alagamentos na região, proporcionando mais qualidade de vida para os moradores. Ela lembra, ainda, que diversas áreas de Belém já contaram com a requalificação dos canais. “Nós transformamos Belém em canteiro de obras. Essa obra é muito simbólica, porque se fala muito em legado. E esta obra representa muito bem o legado que queremos deixar para a nossa cidade”, pontua a gestora.

“Aqui vivem gerações que sofreram com o alagamento da bacia do Tucunduba. E que nunca mais terão suas casas invadidas pela água da chuva, por conta de obras como essas. Portanto, é o que se quer de uma cidade como Belém, uma capital da Amazônia. Que tenhamos, cada dia mais, uma cidade limpa e linda, para que tenhamos orgulho dessa cidade que é tão bela e que a gente ama tanto”, completa Hana.

Na ocasião, o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que, em parceria com o Governo do Estado, a gestão municipal continuará avançando com obras estruturantes que beneficiam a população - sobretudo nas áreas mais vulneráveis. “Vamos ganhar grandes conquistas para a nossa cidade. Temos um grande pacote de obras de saneamento e macrodrenagem feito pelo Governo do Estado que vai garantir a qualidade de vida para a população”, relata o Normando.

Casa da Mulher Brasileira

Durante a cerimônia de entrega do canal, neste domingo, o Governo do Pará e o Governo Federal assinaram um contrato de repasse de recursos para a construção e equipagem da Casa da Mulher Brasileira, em Belém. O serviço faz parte do programa nacional "Mulher, Viver sem Violência", do Ministério das Mulheres, e busca oferecer atendimento integral e humanizado a mulheres vítimas de violência.

A parceria será entre o Ministério das Mulheres, a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu). O repasse totaliza R$ 19 milhões aportados pela União, com contrapartida de R$ 380 mil da Semu. Após pronta e equipada, a Casa da Mulher Brasileira de Belém terá gestão compartilhada entre o governo estadual e a prefeitura.

A Casa da Mulher Brasileira oferece, em um só espaço, serviços especializados para os mais diversos tipos de violência, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Entre eles, estão o acolhimento e triagem, o apoio psicossocial, promoção de autonomia econômica, o cuidado das crianças em uma brinquedoteca, um alojamento de passagem até 48 horas para mulheres em risco, serviços de saúde e central de transportes para deslocamento a outros atendimentos. Também é possível contar com serviços de delegacia, juizado, Ministério Público e Defensoria Pública.