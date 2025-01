Obras de trecho do Canal da Gentil em Belém estão em reta final

Há mais de 40 anos morando às margens do Canal da Gentil, em Belém, a servidora pública Onélia Alcântara, 70 anos, celebra a chegada da etapa final das obras de saneamento do trecho entre a Rua da Olaria até a Travessa Teófilo Conduru, que será entregue pelo Governo do Pará durante as comemorações do aniversário de 409 anos da capital paraense, no próximo domingo, 12.

“Dizem que a pessoa que mora na baixada é esquecida, mas não nessa gestão, que está garantindo mais dignidade, melhor acesso, saúde, segurança e qualidade de vida pra gente. Era uma obra muito esperada e desde o início do trabalho sentimos uma grande felicidade por ver esse sonho sair do papel. Só temos a agradecer”, comemora Onélia.

O Canal da Gentil é um dos 12 canais secundários que integram a Bacia do Tucunduba e recebe investimentos do governo estadual de requalificação e adequação. A obra faz parte de um conjunto da política de saneamento nos canais de Belém, que vêm sendo realizada desde 2019 e que integra também pacote de obras estruturantes da COP 30, por meio do trabalho da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

“Seguimos trabalhando para entregar mais uma obra do Governo do Estado, no contexto da COP 30, que envolve a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Estamos com serviços finais no trecho do canal da Gentil. Esse é mais um dos muitos investimentos que estão sendo realizados em Belém e que vão proporcionar infraestrutura, qualidade de vida, mais mobilidade e dignidade à população da nossa capital”, reforça o titular da Seop, Ruy Cabral.

O trecho entre a Rua da Olaria e a Travessa Teófilo Conduru corresponde a cerca de 550 metros do canal e recebe serviços de retificação de canal; redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; asfaltamento das vias marginais; construção de uma ponte e de uma passarela; urbanização viária; aterramento de quintais e ciclofaixa.

Os serviços, que vão da Avenida Tucunduba até a Rua Deodoro de Mendonça, envolvem saneamento (Bruno Cruz / Agência Pará)

Ao todo, serão concluídos os 1.421,00 metros que compreendem o Canal da Gentil. Os serviços, que vão da Avenida Tucunduba até a Rua Deodoro de Mendonça, envolvem saneamento com abastecimento de água, esgoto e drenagem; 5 pontes; 8 passarelas e 1 praça com quadra poliesportiva; 2 playgrounds, 4 academias ao ar livre e 1 pista de corrida. Com a geração de mais de 450 empregos durante as obras, o projeto de saneamento e reurbanização irá beneficiar cerca de 300 mil pessoas.

Para a servidora pública Eliana Pimentel, 68 anos, que mora às proximidades do Canal da Gentil há 46 anos, afirma que a nova realidade da área, após as obras, reforça o sentimento de gratidão pelo olhar do poder público estadual pela população. “Quando chovia, o canal transbordava, a gente não conseguia nem transitar, porque além da água, subia toda a sujeira, bichos. Para trabalhar, tinha que botar o pé dentro da água suja. Nós somos idosos e poder ter melhores condições de acesso, até mesmo de uma ambulância em caso de doença, é muito importante. Isso aqui é bem-estar, é qualidade de vida”, diz.

Canais em Belém

Desde 2019, a gestão do governador Helder Barbalho vem destinando mais de R$ 1,6 bilhão para a requalificação de 17 canais em Belém. As obras incluem serviços de macrodrenagem, requalificação urbana e adequação de infraestrutura, essenciais para mitigar problemas históricos de alagamentos e proporcionar dignidade aos moradores.

Na última segunda-feira, 6, o Governo do Estado realizou a entrega da reconstrução do Canal da Timbó, primeira obra de saneamento para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada na capital paraense em novembro de 2025. Só na Travessa da Timbó, as obras têm mais de 1 km de extensão e envolvem a retificação do canal, asfaltamento das ruas às margens, instalação de rede de abastecimento de água, esgoto e drenagem pluvial, além da construção de duas passarelas, uma ponte, ciclofaixa, aterramento de quintais e urbanização viária.