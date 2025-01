Obra da PA-481 promete melhorias no trânsito e na segurança viária

As obras de duplicação e pavimentação da PA-481 em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, seguem a todo vapor. Com um total de 12,7 km de extensão, o trecho que liga o entroncamento da PA-483 (Trevo do Peteca) ao Rio Itaporanga já tem mais de 20% da obra concluída e está em processo de implantação da sub-base, além de contar com trechos asfaltados, após a finalização da terraplenagem.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a duplicação da rodovia trará impactos positivos em diferentes áreas. “Essa obra é estratégica para o desenvolvimento da nossa região. Além de melhorar o tráfego e a mobilidade urbana, ela contribuirá para a segurança viária, reduzindo os índices de acidentes e proporcionando um trajeto mais ágil e seguro para todos. É uma obra que reflete o compromisso do governo em promover qualidade de vida e desenvolvimento econômico para os paraenses”, destacou o secretário.

Os moradores também celebram o avanço dos trabalhos. Luciano Tavares, que trabalha com almoxarife, percebeu o crescimento da cidade e acredita que a obra vai melhorar a infraestrutura local. “Quando concluída, a obra vai trazer muitos benefícios para nós moradores. Aqui na cidade aumentou muito o número de veículos, e eu creio que essa duplicação vai melhorar bastante o trânsito, reduzir os acidentes e facilitar o escoamento da produção local”, afirmou.

Com a conclusão prevista para os próximos meses, a PA-481 promete transformar a dinâmica da região, garantindo melhorias na infraestrutura viária e impulsionando o desenvolvimento local.