Nova Doca: trânsito na avenida Visconde de Souza Franco sofre interdição neste domingo

O trânsito na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, sofrerá alteração neste domingo (12) para o avanço das obras da Nova Doca - projeto que faz parte dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense. As duas pistas da marginal direita do canal, entre as ruas Belém e Municipalidade, ficarão interditadas das 7h às 18h para o levantamento da estrutura metálica da passarela da quadra 2.

Com a interdição total no perímetro, os condutores de veículos devem seguir pela avenida Marechal Hermes ou Rua Belém. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a Nova Doca está com 51% de serviços executados - com trabalhos nos oito módulos ao longo da via.

“A Seop avança dentro do previsto para cumprir as metas e entregar as obras do Estado que estão dentro dos investimentos da COP 30. Essas mudanças no trânsito são necessárias e, para isso, temos solicitado o apoio da Semob (Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) e do Detran (Departamento de Trânsito) na orientação do tráfego nos locais. Muitas dessas alterações são de curto prazo, e vão dar segurança aos trabalhadores e à população”, explica Ruy Cabral, titular da Seop.

VEJA MAIS

Planejamento

O planejamento atual inclui trabalhos de fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, e cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal. A construção do Parque Linear – uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas.

O local também terá a substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações. Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outro sistema de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.