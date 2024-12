Nova Doca: trânsito na rua Belém é alterado para retirada de achado arqueológico

Neste sábado (21), a Rua Belém, que fica entre a avenida Visconde de Souza Franco e a travessa Quintino Bocaiúva, estará interditada nas duas faixas, das 7h às 15h, para a continuidade das obras da Nova Doca, em Belém. A intervenção é parte dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá na capital paraense em novembro de 2025.

VEJA MAIS



De acordo com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a interdição será necessária para o transporte da segunda parte de uma estrutura arqueológica encontrada durante as escavações no local em agosto. Trata-se da proa de uma embarcação metálica antiga, que está sendo removida para um espaço onde passará por restauração e conservação. O achado, identificado na quadra 1 das obras, será posteriormente musealizado, conforme diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A retirada está dividida em três partes.

"Daremos andamento em mais uma etapa da remoção do achado arqueológico da quadra 1 da Nova Doca. Devido à dimensão da estrutura, dividimos a retirada em três partes e neste sábado será feito o transporte do segundo segmento para a área onde vai passar por restauração, o estacionamento da Unifamaz, que fica na Rua Belém, por isso a necessidade de interdição da área. Com isso, vamos conseguir dar andamento nas atividades de urbanização do parque linear, que já faz parte do acabamento da obra", disse Thais Ribeiro, coordenadora das obras da COP 30 executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Resgate arqueológico e preservação

A descoberta da embarcação mobilizou esforços conjuntos entre a Seop e o Iphan. Além de garantir a preservação do patrimônio arqueológico, a remoção do achado tem sido integrada às obras do parque linear, planejado para ocupar 1,2 quilômetros ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco.

O projeto contempla a instalação de sistemas de drenagem, paisagismo, passarelas e a substituição de comportas para controle da água das marés, buscando mitigar inundações na área. A iniciativa inclui ainda pavimentação de mais de 2,4 quilômetros da avenida, implantação de uma rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.

Andamento da obra

Com cerca de 45% dos serviços executados, as obras da Nova Doca avançam nos oito módulos planejados ao longo da Visconde de Souza Franco. Os trabalhos atuais envolvem fundações, lançamento e concretagem de peças metálicas, além da instalação de estacas de sustentação para a estrutura do canal.