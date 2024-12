Comitê da COP 30 e parlamentares paraenses visitam obras do Parque da Cidade

A vice-governadora do Pará, Hana Tuma, e demais membros do Comitê Estadual da COP 30 acompanharam uma comitiva de deputados estaduais em visita às obras do Parque da Cidade, que está sendo construído em Belém pelo governo do Estado para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em novembro de 2025.

“Estamos novamente vistoriando as obras do Parque da Cidade, e hoje recebendo a visita dos deputados estaduais, que vieram direto da sessão na Assembleia Legislativa para acompanhar o andamento das obras no local que será a sede das grandes reuniões da COP”, anunciou Hana Tuma, que também preside o Comitê Estadual da COP 30.

VEJA MAIS

A comitiva da Alepa foi composta pelo presidente da Casa, deputado Francisco Melo (Chicão/MDB), e deputados Elias Santiago (PT), Coronel Neil (PL), Gustavo Seffer (PSD), Ronnie Silva (MDB), Fábio Freitas (Republicanos), Delegado Nilton Neves (PSD), Wescley Tomaz (Avante), Lu Ogawa (PP) e Eraldo Pimenta (MDB).

Durante a visita, apesar da forte chuva que caiu em Belém, os parlamentares plantaram mudas de árvores na área do Parque. “O plantio é mais importante do que apenas este momento. Essas mudas de árvores representam o legado de preservação e cuidado com o meio ambiente que nós, junto com toda a sociedade paraense, estamos deixando”, enfatizou a vice-governadora.

Avanço

As obras do Parque da Cidade já chegaram a 72% do cronograma de conclusão da chamada Etapa COP. Construído em uma área de 500 mil metros quadrados, o Parque é um dos grandes legados que a conferência internacional deixará para a população de Belém.

O projeto final do amplo complexo cultural, turístico e de lazer contempla o Museu da Aviação, um centro de economia criativa, boulevard gastronômico, ciclotrilha e ecotrilha, áreas verdes preservadas, lago artificial e instalações esportivas voltadas à promoção da qualidade de vida, entretenimento, arte e bem-estar aos frequentadores.

“Essa é uma obra que, com certeza, irá marcar a administração do governador Helder e da nossa vice-governadora Hana, como referência para quem chegar à nossa capital. E hoje, ao participar desse momento com vários deputados, representando esse momento do Poder Legislativo, tivemos a oportunidade de plantar árvores, algo que tem um simbolismo muito grande, e demonstra que é preciso preservar a nossa natureza”, ressaltou o deputado Chicão.

"O Parque da Cidade é uma obra humanística para toda a nossa Belém, para a Região Metropolitana, e vai se tornar um importante equipamento de turismo também para o nosso Estado. Além disso, aqui será a cidade da COP, onde as reuniões comandadas pela ONU ocorrerão. E a gente está cuidando para que ela possa ser concluída no espaço de tempo necessário", reiterou Hana Tuma.