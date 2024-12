Helder Barbalho afirma que governo está investindo mais de R$ 5 bilhões na COP 30

O governador do Pará Helder Barbalho participou, nesta terça-feira (17) do seminário 'Debate - Desafios 2025', um evento realizado em Brasília que contou com a participação de diversas autoridades e especialistas do país. Na ocasião, Helder apresentou os preparativos do Estado para receber a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém.

“Pude apresentar aquilo que o Estado está fazendo na agenda ambiental, na construção de desenvolvimento sustentável, as estratégias de mercado de carbono e concessão de restauro, garantindo que nós possamos conciliar empregos verdes, oportunidades de desenvolvimento com a floresta viva e, claro, redução de desmatamento, para que, com isto, possamos cumprir com as metas do Pará e as metas do Brasil", explicou o líder do executivo.

Na oportunidade, Helder Barbalho também deu detalhes sobre os investimentos realizados pelo estado e o legado que ele espera da COP 30 ao Pará.

“Estamos investindo mais de R$ 5 bilhões com a COP. Tudo vem sendo destinado a obras estruturantes, que estabelecem novos marcos de convivência e resiliência urbana. O legado mais importante é fazer da área ambiental parte desta 'nova era', de um hábito e de uma 'atitude' que precisam se tornar a marca do nosso país”, acrescentou o governador.

Sobre o evento

O seminário 'Debate - Desafios 2025', foi promovido pelo jornal Correio Braziliense, que reuniu especialistas e autoridades do país para debater propostas que visam o crescimento econômico sustentável, moderno, inclusivo e que esteja de acordo com as novas necessidades do meio ambiente e com as transformações do mundo.

O Seminário foi dividido em três painéis temáticos, que abordaram determinados temas importantes para o Brasil e o mundo. O primeiro foi sobre Políticas Públicas, Equilíbrio Fiscal e Relação entre os Poderes. O segundo debateu a COP 30 e o Protagonismo do Brasil no Cenário Internacional, enquanto o último abordou Oportunidades de Negócios que trazem desenvolvimento sustentável ao Brasil.

Também foram debatidos temas ligados às Mudanças Climáticas e Transição Energética; Inovação e Sustentabilidade: Reforma Tributária; Neoindustrialização e Políticas Públicas.

Além de Helder Barbalho, participaram do evento Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); Ronaldo Caiado, governador de Goiás; Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente da Caixa Econômica Federal; Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABD) e outras autoridades.