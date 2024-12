Governo do Pará lança redes sociais para informar sobre a COP 30

O Governo do Pará lançou nesta terça-feira (17) os perfis oficiais do Estado voltados para a COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas) nas redes sociais Instagram, TikTok e X (antigo Twitter), por meio das contas @cop30naamazonia. Com mais essas ferramentas digitais, a população poderá se informar sobre os preparativos para a já denominada "COP da Floresta", que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense, além de acompanhar o andamento das obras realizadas pelo governo estadual para receber o evento e conhecer a história da conferência, que será realizada pela primeira vez no Brasil.

“Hoje é um dia especial, que marca o lançamento das redes sociais oficiais da COP 30. Essas redes são um importante meio de comunicação com a população não apenas do Pará, mas do Brasil e do mundo. Nas nossas redes sociais teremos conteúdos que são exclusivos e interativos, onde a população também vai poder acompanhar o andamento das obras, oferta de cursos de capacitação e programações culturais. Vamos falar sobre a nossa gastronomia, sobre o turismo no Pará. Portanto, serão redes sociais interativas e dinâmicas, onde a gente vai poder se comunicar com o mundo todo, já que daqui a alguns meses o mundo todo vai estar aqui, nesse local que nós estamos”, disse a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Tuma.

VEJA MAIS

Comunicação sem fronteiras

O lançamento das redes sociais oficiais da COP ocorreu no Parque da Cidade, complexo cultural e turístico que está sendo construído pelo Governo do Pará para receber a conferência climática, e contou com a presença de 12 influenciadores digitais do Estado, que ajudaram a vice-governadora a apertar o botão que oficialmente publicou as primeiras postagens das novas mídias digitais.

“A gente sabe que a internet não tem fronteiras. Ela alcança diversos, infinitos lugares. E as redes sociais, principalmente sobre a COP, são importantes para conscientizar mais pessoas sobre o que é a COP, a importância da COP, e como cada um de nós podemos contribuir no dia a dia, não só no dia da COP, mas desde agora, aprendendo sobre o meio ambiente, aprendendo como conservá-lo”, disse a influenciadora Isis Vieira.

Para a secretária de Estado dos Povos Indígenas Puyr Tembé, as redes sociais são uma forma da comunicação que o Governo do Pará utiliza para chegar aos locais mais remotos do Estado, e do planeta. “Acho que é uma oportunidade não só para os povos indígenas, populações tradicionais, mas para o mundo todo poder acompanhar as novidades da COP 30. As redes sociais vão mostrar todo o trabalho que o governo do Estado vem fazendo para entregar a melhor COP que o planeta já teve”, destacou a titular da Sepi.

Visita técnica

Além do lançamento oficial das redes sociais da COP 30, os influenciadores digitais e uma comitiva do Governo, composta por representantes das secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), dos Povos Indígenas (Sepi), de Cultura (Secult), de Turismo (Setur) e de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e do Comitê Estadual da COP 30, acompanharam o andamento das obras do Parque da Cidade, que receberá programações da conferência climática e, posteriormente, será um equipamento de cultural, de lazer e incentivo ao turismo.

“O Parque da Cidade é a principal intervenção urbana realizada em Belém nos últimos 100 anos. Vai deixar um grande legado para a população e, através das redes sociais, todos vão poder entender mais o significado dessas intervenções, participar e, cada vez mais, estar inseridos no contexto da COP”, frisou o secretário-adjunto de Cultura, Bruno Chagas.

Mudança de cenário

Com ampla estrutura, o Parque da Cidade não é a única intervenção urbana que está mudando o cenário de Belém, ressaltou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

“São mais de 30 obras simultâneas que acontecem no Estado, gerando mais de 5 mil empregos. São obras que vão fazer a diferença na vida da população, que vão trazer mais qualidade de vida, fazer com que a população tenha espaços para poder se congregar, para estar vivendo em comunhão, como o Parque da Cidade, um espaço de mais de 552 mil metros quadrados, uma área onde caberiam 52 gramados do Mangueirão (Estádio Olímpico do Pará), e que está com 70% das obras concluídos. Belém vive um momento de pujança por conta de todo esse contexto de preparação não só para a COP 30, mas pelo legado que fica para toda a população”, enfatizou Adler Silveira.

Todos os investimentos em infraestrutura urbana, que agora estarão ao alcance da população nas redes sociais oficiais do evento, vão contribuir para que o Pará se consolide como um destino turístico internacional, antes, durante e depois da COP 30, permitindo que o Estado desenvolva essa vocação econômica, conforme avaliou o secretário-adjunto de Turismo, Lucas Vieira.

“A gente sabe que toda a população, tanto do Estado do Pará quanto de fora, quer saber como está o andamento de toda essa preparação para a COP 30. Hoje, Belém virou um grande canteiro de obras. A gente está transformando a cidade para melhor atender a todos esses turistas que vão vir para cá, e isso vai deixar um grande legado. Por isso, hoje, data do lançamento das redes sociais da COP, é um dia muito importante. A gente vai poder acompanhar um pouco de perto toda essa construção que o Pará e a cidade de Belém estão vivenciando”, disse Lucas Vieira.