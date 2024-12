Governo avança com regularização fundiária no nordeste paraense e entrega PA-462

Mais de 40 mil paraenses que moram na Região de Integração do Rio Caeté foram beneficiados na última quinta-feira (19) com a entrega da nova PA-462, um dos mais importantes corredores logísticos para o escoamento da produção e transporte de passageiros no estado. A rodovia paraense recebeu do Governo do Estado 45 quilômetros de asfalto e sistema de drenagem novos. A cerimônia de entrega contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, que estava em agenda no município de Augusto Corrêa.

Ainda na cidade, o chefe do Executivo Estadual concedeu títulos de terra para 438 famílias. O documento faz parte da política de regularização fundiária já consolidada pelo governo estadual, a fim de assegurar o direito de propriedade, rural e urbana.

Em seis anos, mais de 36 mil pessoas foram contempladas com o título de propriedade de terra pelo Estado, garantindo segurança jurídica e proteção às famílias. “É a maior regularização da história do Pará, e só aqui em Augusto Corrêa, hoje, são mais de 400 títulos definitivos. Parabéns às famílias que saem daqui com seu título definitivo, para ter garantia da terra, para poder buscar o financiamento, ter a segurança jurídica, para poderem produzir cada vez mais”, ressaltou o governador, Helder Barbalho.

Uma das beneficiadas é a lavradora Maria Madalena Brito, que trabalha com maniva (folha da mandioca). “Estou feliz, porque hoje estou recebendo esse título, que eu esperava há muitos anos. Agora posso dizer que aquele sítio é meu”, contou Maria.

Na zona rural, o trabalho de regularização fundiária contribui para combater a violência no campo, o desmatamento ilegal e a grilagem de terras, promovendo o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida a quem reside e trabalha nas vilas e comunidades.

Somente em 2024, dezesseis municípios paraenses receberam títulos de terra, a maioria no município de Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), onde mais de 3 mil pessoas receberam os documentos (80% delas mulheres), nos bairros da Guanabara, Jaderlândia II e Paar. Em 2023, foram quase 5 mil entregas em diversos municípios.

Desenvolvimento e qualidade de vida

A cerimônia de entrega da nova PA-462 foi marcada por uma grande bicicletada, realizada pelo Governo do Pará, em Augusto Corrêa. A rodovia, com 45 quilômetros de extensão, conecta o entroncamento da BR-308 (Vila do Patal) à Vila do Araí, beneficiando diretamente mais de 40 mil habitantes nos municípios de Augusto Corrêa e Viseu. Durante a cerimônia de inauguração, o governador Helder Barbalho destacou a importância da estrada para a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região.

“Mais uma estrada, uma obra de integração, uma obra que aproxima as comunidades, que realiza sonhos, que fortalece a economia local, esta é uma região com forte vocação do pescado, do camarão, da ostra, do plantio, da agricultura familiar. Augusto Corrêa vai crescer cada vez mais, se desenvolver e reforçar a integração com Bragança e Viseu, e damos um passo para poder chegar no distrito de Fernandes Belo, nesse plano de investimento de pavimentação. É o maior plano de obras de pavimentação de estradas da história do Pará e, com isso, nós aproximamos as populações, aproximamos as cidades, aproximamos as famílias e trabalhamos pelo desenvolvimento. Com qualidade de estradas, com segurança para quem trafega e com o fortalecimento da economia”, disse o governador.

A obra, aguardada há décadas pela população, contou com serviços de terraplenagem, instalação de rede de drenagem, construção de base e sub-base, asfaltamento, sinalização horizontal e vertical, além da substituição de 10 pontes de madeira por estruturas de concreto.

A aposentada Izabel Borges, também estava só alegria. “Estamos muito felizes em ver essa estrada assim linda, bem asfaltada, agora podemos nos deslocar com mais segurança”, ponderou. Já o pescador Antônio Lisboa, enfatizou. “Eu morava na praia e isso aqui era muito diferente. Era só um ramal pequeno, agora cresceu e a estrada está assim completa, dá para ir para a praia mais rápido, para a roça, a comunidade está muito feliz com essa entrega”, concluiu.

A obra é um marco para a agricultura familiar da região, proporcionando acesso direto a 21 comunidades produtoras que dependem da via para escoar seus produtos. Entre as localidades beneficiadas estão Patal, Anoirá, Vila Nova, Nova Olinda, Buçu, Bucuzinho, Maranhãozinho, Cafezinho, Arria Grossa, Esmera, Satubim, Varejão, Pirateua, Aturiai, Zé Castor, Trevinho, Ipixuna, Paxiíba, Jutaí, Itapixuna, Cachoeira e Araí. Com a nova via pavimentada, essas comunidades passam a contar com uma infraestrutura moderna e segura, fortalecendo suas atividades de agricultura familiar e contribuindo para impulsionar a economia regional.

A obra reforça o compromisso do Governo do Pará em assegurar infraestrutura de qualidade, melhorando a qualidade de vida e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

“A pavimentação da PA-462 é um marco para a integração regional, especialmente no fortalecimento do escoamento da produção agropecuária e pesqueira. Os municípios contemplados, conhecidos pela indicação geográfica da farinha de Bragança, agora têm uma logística mais eficiente impulsionando a economia local e estadual”, informou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.