Aniversário de Belém: bolo é cortado e distribuído para quem aguardava na fila no Ver-o-Peso

O tradicional bolo do aniversário de Belém, um dos símbolos do aniversário da cidade, foi cortado e distribuído para as pessoas que aguardavam na fila no Mercado Ver-o-Peso. A programação, realizada na manhã deste domingo (12), levou alegria à população em celebração aos 409 anos da capital paraense. Desde as primeiras horas do dia, muitos aguardavam no local para tentar garantir uma fatia do doce.

O momento de distribuição foi precedido pelo "parabéns a Belém" e contou a presença do prefeito, Igor Normando. Diferente do que era comum em anos anteriores, a população não foi até o bolo, servido em diversas fatias e entregue de maneira organizada para quem esperava no local. A cena já era marca registrada ao longo de vários anos e sempre viralizava nas redes sociais.

O bolo deste ano tem 12 metros de comprimento e sabores que exaltam os ingredientes regionais, como cupuaçu e castanha-do-Pará.