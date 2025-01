Missa, bolo e shows: veja como será a programação do aniversário de 409 anos de Belém

A programação cultural em comemoração aos 409 anos de Belém vai durar três dias e contará com missa, diversos shows e o tradicional corte do bolo de aniversário. Neste final de semana, 13 artistas se apresentarão no evento promovido pela Prefeitura de Belém, com apoio do Governo do Pará e do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

No Portal da Amazônia, orla de Belém, no bairro do Jurunas, o Grupo I Love Pagode inicia a festa a partir das 20h de sexta-feira (10/1). Logo depois, às 21h, terá Wanderley Andrade. Na sequência, se apresentam DJ Billy Brasil e Carabao, às 21h30 e 23h, respectivamente.

No dia seguinte, ainda no Portal da Amazônia, Markinho Duran abre a festividade às 20h, no sábado (11/1). O DJ Billy Brasil retorna para tocar em dois momentos: 21h e 22h. E entre essas duas apresentações, terá a cantora Lia Sophia às 21h30. Logo depois, as músicas ficam por conta de Zaynara, às 22h30; Mc Dourado, 23h30; e Zé Vaqueiro, 1h.

VEJA MAIS

Já no domingo (12/1), acontece a missa em ação de graças ao aniversário de Belém, às 9h. No Ver-o-Peso, às 10h, o Mano IO começa a festa, que segue com Frutos do Pará, às 11h30. Ao meio-dia ocorre o corte do bolo de aniversário. E, às 13h, Mistura Regional fecha a programação.

Programação de aniversário:

10 de janeiro (sexta-feira, no Portal da Amazônia)

Grupo I Love Pagode (20h)

Wanderley Andrade (21h)

DJ Billy Brasil (21h30)

Aparelhagem Carabao (23h)



11 de janeiro (sábado, no Portal da Amazônia)

Markinho Duran (20h)

DJ Billy Brasil (21h e 22h)

Lia Sofia (21h30)

Zaynara (22h30)

MC Dourado (23h30)

Zé Vaqueiro (1h)



12 de janeiro (domingo)

Missa em ação de graças (9h, na Igreja da Sé)

Mano IO (10h, no Ver-o-Peso)

Frutos do Pará (11h30, no Ver-o-Peso)

Corte do bolo de aniversário (12h, no Ver-o-Peso)

Grupo Mistura Regional (13h, no Ver-o-Peso)