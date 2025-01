Belém 409 anos: Márcio Macêdo celebra capital do Pará com o single 'Dama do Rio'

Belém celebra seu aniversário de 409 anos neste domingo, 12 de janeiro, e entre as diversas homenagens programadas, o single "Dama do Rio", do cantor e compositor Márcio Macêdo, se destaca. A canção, que exalta a beleza, a cultura e o charme da capital paraense, terá seu videoclipe lançado neste sábado (11), nas plataformas digitais. A direção é de Alem Viana.

Com uma carreira de mais de 25 anos, recheada de prêmios e participações em festivais dentro e fora do Pará, Márcio Macêdo utiliza as diferentes expressões musicais da Amazônia como motor criativo de sua obra. Inspirado por nomes icônicos como Nilson Chaves, Chico Sena, Rui Barata, Ronaldo Silva e Alcyr Guimarães, o compositor explica que a relação com Belém é um tema inevitável em sua produção musical.

Paisagem humana

“O que mais me atrai em Belém é a paisagem humana, o quanto que o nosso povo é alegre, brincalhão, vive na sacanagem. Isso extrapola para o ambiente das artes, para a música. Toda essa coisa do carimbó, do siriá, retumbão, tudo se mistura aqui, o lundu, o brega, o zouk que é influência caribenha. Belém reverbera tudo isso de uma forma única e é muito lindo fazer parte dessa cidade”, diz Márcio Macêdo.

Para o aniversário de 409 anos, Márcio enxerga Belém como uma mulher e retrata sua essência em pontos turísticos icônicos, como o Ver-o-Peso, a Igreja da Sé, a Casa das 11 Janelas, a primeira rua da capital, o Forte do Castelo e o Mercado de Carne. “São espaços da história, da boemia e das artes”, pontua o compositor.

A origem de "Dama do Rio"

A canção, inicialmente escrita como jingle sob encomenda, foi engavetada até se transformar em uma autêntica expressão da música popular paraense. Misturando ritmos como carimbó, batuque e guitarrada, “Dama do Rio” celebra Belém como uma cidade amazônica e ribeirinha.

Diversidade que inspira

A letra aborda a diversidade que molda Belém: o legado do povo indígena, do negro e do europeu na fundação da cidade. “Fazer uma música para Belém é sobre amar a cidade. A música, as expressões artísticas de um modo geral, têm uma importância absoluta na nossa vida. Sem arte, sem manifestações culturais, não existe povo, não existe cidade. Seria apenas um território ocupado sem vida, sem alma. A alma da cidade é a sua cultura. Então presentear Belém com arte é ressaltar a beleza da cidade, a sua força, seus traços”, enfatiza Márcio Macêdo.

Ele ainda ressalta o papel político da música: “Isso é também político, porque reforça a identidade das pessoas ao ouvir uma homenagem, traz felicidade de viver aqui e a vontade de olhar para a cidade com mais carinho e cuidado. A gente precisa olhar para Belém com respeito, a nossa cidade tem uma história incrível, de pluralidade e resistência”, declara-se.

Produção musical

O single “Dama do Rio” conta com a participação de talentosos instrumentistas: Gileno Foinquinos assina a produção musical e as guitarras; Márcio Jardim na bateria e percussão; Wesley Jardim no contrabaixo; e Dedé Borges no teclado, além de cuidar da gravação e mixagem do áudio.

Serviço

Lançamento do clipe "Dama do Rio", de Márcio Macêdo

Data: 11 de janeiro

Onde assistir: Canal oficial no YouTube