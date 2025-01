Confira a programação completa dos 409 anos de Belém no Portal da Amazônia

O Portal da Amazônia, orla de Belém, no bairro do Jurunas, será o palco da celebração dos 409 anos da capital paraense. Neste final de semana, 14 artistas se apresentarão no evento promovido pela Prefeitura de Belém, com apoio do Governo do Pará e do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

A programação contará com atrações como Grupo I Love Pagode, Wanderley Andrade, Markinho Duran, Lia Sophia, Zaynara, Frutos do Pará, Grupo Mistura Regional, Mano Ió e MC Dourado. O grande destaque será o show do cantor Zé Vaqueiro, que se apresentará na madrugada do dia 12. A presença do artista nacional foi viabilizada por meio de uma parceria com o Ministério do Turismo, sem custos para a Prefeitura de Belém.

Os festejos começam no sábado (11) com apresentações do Grupo I Love Pagode e DJ Billy Brasil. Na sequência, Wanderley Andrade sobe ao palco, seguido pela aparelhagem Carabao. A programação continua com Markinho Duran, Zaynara e Lia Sophia. À meia-noite, já no dia 12 de janeiro, Belém celebra seus 409 anos com o tradicional parabéns e queima de fogos, após o discurso do prefeito Igor Normando.

A festa segue na madrugada de domingo (12), com a atração nacional Zé Vaqueiro, seguida de Mano Ió, Frutos do Pará e Grupo Mistura Regional, encerrando a celebração com ritmos e tradições da Amazônia.

Confira a programação completa:

11 de janeiro (sábado)

• Grupo I Love Pagode

• Wanderley Andrade

• Aparelhagem Carabao

• DJ Billy Brasil (nos intervalos)

• Markinho Duran

• Zaynara

• Lia Sophia

• Discurso do prefeito

• Queima de fogos

12 de janeiro (madrugada de domingo)

• Zé Vaqueiro

• Mano Ió

• Frutos do Pará

• Grupo Mistura Regional

• DJ Billy Brasil