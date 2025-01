Do erudito ao tecnobrega, Fafá celebra os 409 anos de Belém com show inédito

Para celebrar os 409 anos de Belém, a cantora Fafá de Belém, que leva a cidade no nome, realizará um show inédito no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, localizado no bairro de Nazaré, no domingo (12), dia do aniversário da capital paraense. Com direção de Arthur Nogueira, “Fafá canta Belém” apresentará composições que a artista nunca gravou, mas que fazem parte de sua trajetória, além de outras que ela interpretará pela primeira vez. O repertório, surpreendente, transita do erudito ao tecnobrega e contará com as participações do DJ Will Love e do Coro Carlos Gomes.

Entre as músicas do show estão composições do maestro Waldemar Henrique, Ruy e Paulo André Barata, Nilson Chaves, Vital Lima e Arthur Nogueira, que criou uma canção inédita especialmente para Fafá. O repertório também inclui homenagens às divas Valéria Paiva e Dona Onete, a rainha do carimbó chamegado. O espetáculo marca o início das comemorações dos 50 anos de carreira da artista, que começou a cantar ainda jovem, em palcos históricos de Belém, como o extinto Teatro São Cristóvão, onde fez uma temporada ao lado de Paulo André Barata em 1974. As canções de Paulo André e seu pai, o poeta Ruy Barata, renderam grandes sucessos à cantora, desde o lançamento de seu primeiro disco, “Tamba-Tajá”, em 1976.

O show também antecipa parte do repertório do novo álbum da cantora, que será lançado ainda neste semestre, com produção musical de Leonardo Chaves e Arthur Nogueira. Fafá estará acompanhada por instrumentistas de diferentes gerações, como Príamo Brandão (baixo elétrico e acústico) e Márcio Jardim (percussão), além de jovens talentos como William Jardim (violão e guitarra), João Paulo Daibes (piano elétrico), Gabriel Becker (clarinete e saxofone), Tomás Menezes (bateria) e Loba Rodrigues (percussão). Nos backing vocals, Fafá contará com um trio de cantoras paraenses que ela admira: Naieme, do Marajó; Andréa Pinheiro, de Belém; e Joelma Kláudia, do Xingu.

Serviço

“Fafá canta Belém”

Data: 12 de janeiro

Horário: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur - Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém

Ingressos: R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira), disponíveis na bilheteria do teatro.