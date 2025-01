Prefeitura de Belém e Governo do Pará definem segurança para o aniversário de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, e o Governo do Pará, através Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), definiram, na tarde desta quarta-feira (8), o esquema de segurança para a programação dos shows do aniversário dos 409 anos de Belém, que serão realizados nos dias 10 e 11 de janeiro no Portal da Amazônia.

Na tarde desta quarta (8), equipes da segurança realizaram uma visita técnica no Portal da Amazônia. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas prestigiem os shows dos 409 anos de Belém.

“Agentes da Semob vão atuar na organização do trânsito, além de equipes que estarão responsáveis pelo controle dos vendedores ambulantes no entorno, onde o evento será realizado. Teremos também linhas dedicadas de ônibus para garantir o transporte de quem quer ir aos shows e vamos estabelecer o embarque e o desembarque adequados nas proximidades. Da mesma forma, vamos contar com o apoio da segurança do Estado com a revista policial e o ordenamento público”, explicou o secretário municipal de Segurança, Luciano Oliveira.

“O Governo do Estado estará com todo o time de segurança pública e demais órgãos envolvidos atuando, desde o início, nas programações do aniversário da cidade. A reunião estratégica foi realizada com todos os órgãos operacionais da segurança pública do Pará e do município para que possamos garantir a segurança dos belenenses que irão aproveitar essa festividade. É um ponto de partida importante para um ano importantíssimo de COP30”, disse Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública.

A operação será integrada entre os órgãos de segurança pública e mobilidade da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado, ressaltando o trabalho em conjunto que vai garantir a segurança do público durante os dois dias de shows.