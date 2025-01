Belém 409 anos: Saiba tudo sobre o tradicional bolo de aniversário no Ver-o-Peso

A programação especial do aniversário de Belém no próximo domingo (12), no Ver-o-Peso, terá o tradicional corte do bolo que há anos, satisfaz o público que prestigia o evento. Para os 409 anos da Cidade das Mangueiras, a panificadora Versailles vai preparar um bolo de 12 metros, com recheio de cupuaçu e castanha-do-Pará e cobertura de chantilly com frutas. Quatro profissionais estão envolvidos na produção do bolo de aniversário, que inicia na tarde de sábado e segue ao longo da madrugada. Pela manhã de domingo, o bolo está pronto para ser montado no Ver-o-Peso.

A gerente da panificadora, Érica Pereira, explica que a escolha dos sabores para o bolo foi pensada visando valorizar os ingredientes regionais. “Ficamos muito felizes em receber o convite para confeccionar o bolo de aniversário da cidade. É uma grande responsabilidade, mas também uma honra participar da organização desse momento”, explica.

O corte do bolo será às 12h. Além dele, a comemoração no Mercado contará com os shows de Mano IO, Frutos do Pará e Grupo Mistura Regional.

Programação no Ver-o-Peso (12 de janeiro)

10h - Mano IO

11h30 - Frutos do Pará

12h - Corte do Tradicional Bolo de Aniversário

13h - Grupo Mistura Regional