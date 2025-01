Paraenses destacam pontos favoritos para celebrar os 409 anos de Belém

Belém completa 409 anos neste domingo (12), e a data é um convite para celebrar a história, a cultura e os encantos naturais da capital paraense. A reportagem conversou com paraenses que compartilharam suas preferências sobre os melhores locais para aproveitar o aniversário da cidade. Cada um trouxe uma visão pessoal sobre o que torna Belém especial.

Encantos às margens da Baía do Guajará

Hércules José Uchôa de Souza, de 60 anos, é açougueiro e mora em Goiânia (GO), mas não deixa de visitar Belém sempre que pode. Nascido em Castanhal, ele considera a Estação das Docas seu lugar favorito: “A gente vê esse mar bonito e esse céu lindo. Para mim, não tem lugar melhor do que a Estação das Docas. Domingo de manhã, pretendo vir para cá e, depois, visitar outros lugares como o Mangal das Garças e o Bosque Rodrigues Alves.”

Hércules Uchoa, ao lado da filha Keitt Silva, e das sobrinhas Ione Santos, e Gabrielle Silva. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Hércules ressalta que, mesmo morando fora do estado, mantém o amor pela terra natal: “Eu mostro Belém para as pessoas em Goiânia e digo que aqui é um lugar maravilhoso. Sempre falo do Pará com orgulho.”

Cultura e história paraense

Outro local que atrai visitantes e moradores é o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e o Mangal das Garças. Para o garçom Aílton Silva Pereira, de 28 anos, esses dois espaços são únicos. Ele trouxe a filha Diane Pereira, de 7 anos, para passear: “Eu adoro o Mangal das Garças e a Casa Das Onze Janelas. A vista de ambos para o rio Guamá é incrível.”

Ailton Silva e Diane Pereira (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

História e tradição em destaque

O Mercado do Ver-o-Peso, com sua arquitetura histórica e o famoso bolo comemorativo ao aniversário da cidade, também é um dos favoritos. Aílton lembra que “o bolo no Ver-o-Peso é uma tradição muito bacana para marcar a data.”

Outro espaço carregado de história é o Forte do Presépio. O motorista Celso Rosa, de 42 anos, veio de Macapá com a esposa Edilene Mourão e os filhos Davi, de 15 anos, e Ana Elisa, de 8, para explorar Belém. “O Forte é onde tudo começou, é o marco da história de Belém. É um lugar que indico para todos que vêm aqui”, destaca.

Celso Rosa, ao lado da Esposa Edilene Mourão, e os filhos Davi e Ana Elisa (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Celso também sugere que os moradores aproveitem para redescobrir a cidade: “Muita gente que mora aqui acaba não conhecendo tudo o que Belém tem. A gente vem de longe e descobre lugares incríveis como o Portal da Amazônia e a orla de Icoaraci.”

Natureza no coração da cidade

Para quem prefere a tranquilidade de áreas verdes, a Praça Batista Campos é uma ótima opção. Sandra Silva, de 46 anos, autônoma, frequenta o local com a família. “Adoro a Batista Campos pela natureza e pelos lagos. É um lugar tranquilo, onde posso relaxar. Outro ponto que gosto muito é o Portal Da Amazônia, com vista para o rio”, diz.

Sandra Silva (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)