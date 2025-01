Veja 9 pontos turísticos de Belém do Pará e aproveite o aniversário da cidade

Belém do Pará completa, em 12 de janeiro de 2025, 409 anos de fundação. Chamada carinhosamente de “cidade das mangueiras”, a capital paraense foi nomeada de Feliz Lusitânia por colonizadores portugueses. No decorrer de sua história, Belém ganhou pontos turísticos que impressionam pela beleza e experiência singular.

Entre os locais de visitação da cidade, está a maior feira a céu aberto da América Latina e a terceira Basílica do Brasil. Passeios ao ar livre, contato com a natureza e sabores amazônicos são alguns detalhes que compõem os passeios por Belém. Conheça abaixo nove pontos turísticos para visitar no aniversário da cidade.

Pontos turísticos de Belém do Pará para aproveitar o aniversário da cidade

1. Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia fica localizado em uma das principais avenidas de Belém. Com mais de 10 mil árvores e cerca de 430 animais, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o local completa 141 anos em 2025. Durante o mês de janeiro, em celebração ao aniversário da capital paraense, o espaço está com entrada gratuita.

Bosque Rodrigues Alves (Joyce Ferreira | Agência Belém)

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 8h a 14h

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 2305 - Marco (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuito até o dia 31/01/2025

2. Ver-O-Peso

Declarado como a maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-O-Peso é um complexo formado pelo Boulevard Castilhos França, Mercado de Carne, Mercado de Peixe, casario, Praça do Relógio, Praça Dom Pedro II, doca de embarcações, Feira do Açaí e Ladeira do Castelo. Em 1977, o local foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O espaço proporciona aos visitantes diversas experiências, especialmente gastronômicas.

Imagem aérea do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém do Pará (Tarso Sarraf/O Liberal)

Funcionamento:

Complexo - segunda-feira a sábado, de 5h a 18h30

Boxes de comida - segunda-feira a sábado, de 5h a 18h30 | domingo, de 9h a 17h

Endereço: Boulevard Castilhos França - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuito

3. Estação das Docas

A Estação das Docas é um complexo turístico e cultural localizado às margens da Baía do Guajará. O espaço contém a Sala Multiuso Estação Business, o Anfiteatro São Pedro Nolasco, o Teatro Maria Sylvia Nunes, lojas com produtos regionais, restaurantes, lanchonetes e sorveterias. A orla permite aos visitantes área para caminhada ao ar livre.

Estação das Docas (Foto: Ag. Pará / Divulgação / Arquivo)

Funcionamento:

Orla e lojas - domingo a quinta-feira, de 10h a 00h | sexta e sábado, de 10h a 01h

Restaurantes, lanchonetes e sorveterias - domingo a quinta-feira, de 11h a 00h | sexta e sábado, de 11h a 01h

Endereço: Avenida Marechal Hermes, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuita

Estacionamento: R$ 8,00 para carro e moto até 2h (após esse tempo é cobrado R$ 6,00 por fração)

4. Casa das Onze Janelas

Inicialmente, o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas foi residência do senhor de engenho Domingos da Costa Bacelar. O local, antes de se tornar museu, abrigou o Hospital Real Militar e a 5ª Companhia de Guarda do Exército. Nos dias atuais, o espaço possui um acervo de obras modernas e contemporâneas de artistas do Pará e restante do Brasil, além do restaurante Casa do Saulo, do chef paraense Saulo Jennings.

Casa das Onze Janelas (Cristino Martins/ Arquivo O Liberal)

Funcionamento:

Museu - terça a quinta-feira, de 9h a 14h | sexta-feira a domingo, de 9h a 17h

Casa do Saulo - terça-feira a sábado, de 11h a 23h | domingo, de 11h a 22h

Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuito

5. Museu Forte do Presépio

Construído para a proteção da área no período colonial, o Forte do Presépio tornou-se espaço de história em Belém. O local abriga artefatos líticos, marajoaras e tapajônicos, bem como coleção de muiraquitãs. O ponto turístico é considerado berço da capital paraense.

Em Belém, construído no Século 17, o Forte do Presépio, também, conhecido como Forte do Castelo, marca o berço da cidade (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

Funcionamento: terça a quinta-feira, de 9h a 14h | sexta-feira a domingo, de 9h a 17h

Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuito

6. Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças foi fundado em 2005 pelo Governo do Pará. O local possui espaço para caminhada e contato com a natureza, bem como o restaurante Manjar das Garças. Além disso, visitantes podem conhecer a Reserva José Márcio Ayres (o borboletário), o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação.

Mangal das Garças (Oswaldo Forte / O Liberal)

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 8h a 18h

Endereço: Rua Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada:

Parque - gratuito

Áreas monitoradas (Reserva José Márcio Ayres, Farol de Belém e Memorial Amazônico da Navegação) - R$ 4,50 (meia-entrada por pessoa para cada área), R$ 9,00 (entrada inteira por pessoa para cada área) ou 22,00 (entrada por pessoa para todas as áreas)

Estacionamento:

Carro e moto - R$ 10,00 (por 2h)

Bicicleta - gratuito

7. Praça da República

A Praça da República abriga, entre muitos detalhes únicos, duas experiências turísticas de Belém: a feira de artesanato e o Theatro da Paz. Com itens tipicamente locais e de artistas moradores da cidade, a feira é excelente ponto para garantir uma lembrancinha da capital paraense. O teatro, por sua vez, permite uma imersão no espaço fundado durante o Ciclo da Borracha e visualização da primeira casa de espetáculos da Amazônia.

Praça de República (Akira Onuma / O Liberal)

Funcionamento:

Feira de artesanato - domingo, de 8h a 14h

Visitas guiadas no Theatro da Paz - terça a sexta-feira, de 9h a 12h e de 14h a 17h | sábado e domingo, de 9h a 12h (para grupos de mais de seis pessoas é preciso agendar via e-mail visita@theatrodapaz.com)

Endereço: Avenida Presidente Vargas, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada:

Feira de artesanato - gratuito

Visitas guiadas no Theatro da Paz - R$ 5,00 (meia-entrada) e R$ 10,00 (inteira)

8. Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi

O Museu Paraense Emílio Goeldi, há 158 anos, desenvolve pesquisas de sociobiodiversidade e conservação da Amazônia. Em seu espaço, a instituição contém um parque zoobotânico com acervos de itens biológicos, de ciências humanas, fósseis, minerais, rochas, solos e documentos importantes para a história local. A visita ao local permite um contato único com a natureza.

Museu Paraense Emílio Goeldi (Arquivo) (Fábio Costa / O Liberal)

Funcionamento: quarta-feira a domingo, de 9h a 13h

Endereço: Avenida Magalhães Barata, 376 - São Brás (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: R$ 3,00 (inteira), R$ 1,50 (meia-entrada para estudantes, jovens de baixa renda e profissionais da educação) e gratuito (crianças até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência)

9. Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

A terceira basílica do Brasil foi construída em Belém e data o ano de 1923. Nomeada Santuário Nossa Senhora de Nazaré, a igreja é símbolo da fé católica e está especialmente vinculada ao Círio. No local, visitantes podem conhecer a estrutura arquitetônica, bem como fazer pedidos e colocar a tradicional fitinha na grade, além de garantir lembrancinhas na loja Lírio Mimoso.

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Funcionamento: segunda-feira a domingo, de 7h30 a 12h e de 15h a 20h

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1300 - Nazaré (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuito